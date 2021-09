Intel annonce un service de taxi autonome pour Munich et Tel Aviv

Intel a annoncé que l’une de ses filiales lancera un service de taxi automatisé à Munich et Tel Aviv en 2022.

Cette semaine, Intel a annoncé que l’une de ses filiales lancerait un service de taxi autonome à Munich et à Tel-Aviv l’année prochaine, dévoilant une nouvelle voiture autonome pour cette tâche. Cette étape est vitale dans le développement de la technologie de conduite automatisée de l’entreprise.

Intel a annoncé la nouvelle lors de l’événement IAA Mobility 2021 à Munich. La filiale de conduite automatisée d’Intel, Mobileye, a dévoilé le nouveau véhicule autonome à six passagers qu’elle utilisera pour le service, à partir de 2022. Appelée AVKIT58, la voiture sera équipée de huit des SoC EyeQ5 de Mobileye, qui permettront les niveaux 4 et 5 l’automatisation de la conduite, qui devrait lui permettre de fonctionner potentiellement sans conducteur de sécurité au volant. Ils ont choisi l’Allemagne car c’est le premier pays à autoriser les voitures autonomes de niveau 4 sur ses routes.

Les technologies équipées du véhicule comprennent une combinaison de caméras, de capteurs radar et de capteurs lidar. Il fonctionnera sur la base de données cartographiques issues du crowdsourcing de Road Experience Management de Mobileye.

Intel exploitera les véhicules sous sa marque Moovit, une filiale qui gère la technologie de transport. En Allemagne, ils travailleront également avec l’entreprise de mobilité locale Sixt. Les clients qui utilisent le service de taxi de Mobileye pourront commander des courses via les applications mobiles de Moovit ou de Sixt.

Mobileye est devenu en quelque sorte un concurrent de Tesla dans le domaine des véhicules automatisés. Son utilisation du lidar, associée à des caméras pour entraîner leurs véhicules autonomes et leur faire prendre conscience de leur environnement, contraste avec la méthode de Tesla impliquant la formation vidéo à l’IA.

L’événement IAA Mobility fait partie du plus grand Salon international de l’automobile allemand dédié spécifiquement à l’avenir des transports. Il couvre les technologies à venir pour des choses telles que les voitures, les vélos et l’urbanisme. Même si l’événement IAA Mobility couvre des sujets tels que la durabilité et l’environnement, il a rencontré des protestations accusant l’événement de greenwashing.