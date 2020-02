Reddit : le subreddit d’histoires d’horreur dénonce le vol de contenu par les Youtubers

Le célèbre subreddit d’histoires d’horreur r/nosleep passe en mode privé afin de dénoncer le vol de contenu fait par les Youtubers.

L’accès au célèbre subreddit d’histoires d’horreur r/nosleep est devenu privée jusqu’à lundi pour protester contre les YouTubers qui récupèrent les histoires et les transforment en vidéos sans la permission de leurs créateurs originaux.

R/nosleep, qui héberge de nombreuses histoires horrifiques destinées à faire frissonner les internautes, est dans le top 50 des subreddits les plus populaires, avec près de 14 millions d’abonnés, selon le site Web Reddit Metrics. Ainsi, il attire beaucoup de lecteurs passionnés par les histoires que les utilisateurs soumettent. (Le terme “nosleep” vient de l’idée que si vous lisez ces histoires, elles sont suffisamment effrayantes pour vous empêcher de dormir.) Certains créateurs sur YouTube se servent de ces histoires et font des lectures en vidéo sur leurs chaînes YouTube, comme cette vidéo:

Mais comme expliqué dans la vidéo ci-dessous, réalisée par un modérateur de r/nosleep, certains créateurs YouTube racontent des histoires piochées sans la permission de l’auteur d’origine, sans crédit pour l’auteur ni partage des revenus publicitaires de la vidéo.

Le problème est devenu suffisamment répandu pour que les modérateurs décident de rendre le subreddit privé jusqu’à lundi prochain en signe de protestation. Si vous essayez de visiter le subreddit maintenant, vous verrez ce message:

Le lien dans ce message vous amène à un autre message Reddit qui explique la décision de passer en r/nosleep en privé. «Cela est fait non seulement pour protester contre le vol et les pratiques déloyales de ceux qui profitent indûment des histoires publiées ici, mais aussi pour souligner un point très important: si les auteurs ne sont pas traités équitablement et que leur travail est continuellement utilisé de manière à enfreindre les lois sur le droit d’auteur, ils cesseront de publier ici. «

Le phénomène touche également les Youtubers français. Si le subreddit est différent, la méthode est la même : prendre du contenu écrit par des internautes pour en faire une vidéo.

Le subreddit r/nosleep sera de nouveau public à partir de lundi.