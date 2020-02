Logitech s’associe à Herman Miller pour fabriquer des fauteuils gaming «haut de gamme»

Le fabricant de sièges ergonomiques Herman Miller vient de s’associer à Logitech afin de créer une ligne de fauteuils gaming «haut de gamme».

Logitech est surtout connu pour sa large gamme de périphériques PC (souvent) de haute qualité, mais désormais, il veut être connu pour autre chose: les sièges gaming. L’entreprise de sièges ergonomiques Herman Miller et la division « G » axée sur les jeux sur PC de Logitech se sont officiellement associées pour créer une ligne de fauteuils gaming «haut de gamme» pour les joueurs.

On ne sait pas ce qui a déclenché ce partenariat, mais il est néanmoins raisonnable. Alors que l’industrie du jeu sur PC continue de se développer, de plus en plus de joueurs cherchent des moyens de rendre leur expérience plus confortable et de gagner un léger avantage concurrentiel. Dans ce cas, Herman Miller et Logitech ont des atouts complémentaires : le premier a des années d’expérience dans les sièges ergonomiques et le second a une assez bonne idée de ce que les joueurs recherchent dans leurs produits.



« Chez Herman Miller, nous avons une riche histoire de conception de solutions pour soutenir les gens où qu’ils vivent et travaillent », a déclaré Tim Straker, directeur général de Herman Miller, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de combiner notre approche ergonomique axée sur la recherche avec l’excellence de Logitech G en matière de technologie et d’innovation. Ensemble, nous fournirons des produits incroyables avec une ergonomie, un confort et des performances avancés que les joueurs méritent. »

Nous ne savons pas exactement quels types de produits les entreprises envisagent de fabriquer à long terme (les bureaux et les canapés semblent être des choix évidents), mais ils lancent les choses avec un fauteuil de jeu, dont le lancement est prévu au printemps 2020.

Bien que nous ne sachions pas à quoi ressemblera celui-ci, ni combien il coûtera, une chose est certaine: Logitech G et Herman Miller entreront dans une industrie avec beaucoup de concurrence. Des entreprises comme Secretlab, Maxnomic et DXRacer dominent le marché des chaises gaming, ce qui signifie que Logitech et son nouveau partenaire devront travailler beaucoup plus pour se démarquer de la foule.

Quoi qu’il en soit, plus d’options pour les clients ne peuvent être qu’une bonne chose ici, nous espérons donc qu’Herman Miller et Logitech seront en mesure de produire une gamme de produits convaincante (et, espérons-le, abordable).