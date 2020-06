Facebook facilite la suppression en masse de vos anciens messages embarrassants

Facebook lance une nouvelle fonction qui facilite la suppression en masse de vos anciens messages embarrassants.

Facebook lance une nouvelle fonctionnalité appelée « Gérer l’activité » qui permet aux utilisateurs de supprimer leurs anciens messages. Elle peut être utilisée pour supprimer des publications individuelles ou en masse, et Facebook dit qu’elle offrira des options de filtrage pour aider à trouver des publications avec des personnes spécifiques ou dans une certaine période. La fonctionnalité sera disponible en premier sur les applications mobiles de Facebook.

Selon Facebook, la fonctionnalité est destinée à «vous permettre de gérer facilement votre présence sur Facebook afin de refléter plus précisément qui vous êtes aujourd’hui». À titre d’exemple, cela suggère que quelqu’un pourrait vouloir supprimer l’ancien contenu lorsqu’il est sur le point de commencer à travailler à temps plein après l’université ou supprimer des messages qui lui rappellent une ancienne relation.

Il existe différentes options pour supprimer un message de la chronologie. Il peut être envoyé à la corbeille, où il sera immédiatement supprimé du public, mais supprimé définitivement 30 jours plus tard. (Les publications peuvent être supprimées manuellement plus tôt.) Alternativement, une publication peut être archivée, ce qui signifie qu’elle n’est plus publique mais peut toujours être consultée en privé.

Twitter est une autre plateforme publique où vous voudrez peut-être supprimer vos anciens messages. Cependant, la société n’a pas encore fourni d’outil officiel de suppression en masse, ce qui s’est avéré être un problème lorsque de vieux tweets ont été déterrés dans le but de discréditer ou de causer des problèmes aux gens. En l’absence d’un outil officiel sur Twitter, divers services de suppression de tweets tiers ont vu le jour.

Gérer l’activité est la dernière tentative de Facebook pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. L’année dernière, il a enfin lancé son outil Clear History, qui permet aux utilisateurs de déconnecter leurs données de navigation Web de leur compte Facebook. Cependant, malgré son nom, Clear History ne supprime pas ces données; il supprime simplement le lien entre celui-ci et votre compte Facebook.