Le PDG de Reddit n’est pas fan de TikTok

Le PDG de Reddit n’est pas un grand fan de l’application TikTok, qu’il qualifie de « spyware » et de « parasite ».

Alors que TikTok reste l’une des applications les plus populaires au monde, ses politiques et ses liens présumés avec le gouvernement chinois ont suscité de nombreuses controverses. Une personne qui n’en est certainement pas fan est le PDG de Reddit, Steve Huffman, qui l’a qualifié de «parasite» et de «spyware».

Comme indiqué par TechCrunch, Huffman participait à une table ronde avec les anciens dirigeants de Facebook Sam Lessin et Elliot Schrage lors de la conférence «Social 2030» à San Francisco. Lorsqu’on lui a demandé si les startups de la Silicon Valley pouvaient apprendre quelque chose de TikTok, Huffman a donné son avis sur l’application.

« Je vais peut-être le regretter, mais je ne peux même pas arriver à ce niveau de réflexion avec eux », a déclaré Huffman. « Parce que je considère cette application comme un parasite, qu’elle est toujours à l’écoute, la technologie d’empreinte digitale qu’ils utilisent est vraiment terrifiante, et je n’ai pas pu me résoudre à installer une application comme celle-là sur mon téléphone. »

« Je dis activement aux gens: » N’installez pas ce spyware sur votre téléphone « », a-t-il ajouté plus tard.

Après son lancement en Chine en septembre 2016, TikTok, qui permet aux utilisateurs de créer des clips vidéo de 15 secondes, a rassemblé plus de 800 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne. L’application a enregistré plus de 1,5 milliard de téléchargements au cours de son existence, ce qui en fait la septième application la plus téléchargée de la dernière décennie. Mais TikTok est aux prises avec des problèmes de confidentialité, notamment une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir collecté illégalement des informations personnelles sur des enfants. Elle a également fait l’objet d’un examen de la sécurité nationale des États-Unis, a été interdit par la Marine et la TSA, et est la cible d’un recours collectif qui prétend qu’elle est préinstallée avec un « logiciel de surveillance chinois ».

La politique de confidentialité de TikTok révèle qu’elle recueille une quantité impressionnante de données auprès des utilisateurs, y compris l’adresse IP, l’historique IP, l’opérateur mobile, l’ID de l’appareil, où ils se connectent à partir de plusieurs appareils, des identifiants d’appareil uniques et même des schémas de frappe. Elle indique que ces informations peuvent être partagées avec des services tiers tels que des annonceurs.