Clearview AI se fait voler la liste de ses clients

L’entreprise américaine derrière Clearview AI, un outil de reconnaissance faciale controversé et utilisé par les forces de l’ordre, a été victime d’un vol de données.

Comme si la startup de reconnaissance faciale Clearview Ai n’avait pas eu assez de problèmes, il semblerait que l’entreprise ne puisse pas sécuriser suffisamment ses données. Celle-ci a récemment envoyé un message à ses clients, qui sont principalement des organismes d’application de la loi, disant que toute sa liste de clients avait été volée.

Selon le mémo obtenu par The Daily Beast, un « intrus » a obtenu « un accès non autorisé » à une base de données contenant une liste de clients, le nombre de comptes que ces clients avaient créés et le nombre de recherches qu’ils avaient effectuées. L’avis affirme que les serveurs, systèmes et réseaux de Clearview n’ont pas été compromis.

La société a également déclaré qu’aucun historique de recherche n’avait été obtenu, ni le cache de l’entreprise de trois milliards d’images récupéré sur Internet. Clearview a déclaré avoir corrigé la vulnérabilité qui a permis cette intrusion.

« La sécurité est la priorité absolue de Clearview », a déclaré l’avocat de Clearview Tor Ekland. « Malheureusement, les violations de données font partie de la vie au 21e siècle. Nos serveurs n’ont jamais été consultés. Nous avons corrigé la faille et continuons de travailler pour renforcer notre sécurité. »

La société de reconnaissance faciale a fait des vagues dans la communauté en ligne avec la façon dont elle obtient les données biométriques après que le New York Times a rapporté que Clearview avait construit sa base de données en scannant Internet à la recherche de photos. Plusieurs plateformes en ligne ont envoyé à la startup des lettres de cessation et d’abstention exigeant l’arrêt de l’analyse de leurs sites Web pour les données. Google, Facebook, Twitter et d’autres font partie des sources que la société a utilisées pour recueillir des images pour sa base de données.

Le PDG de la société Ton-That a soutenu que la société n’avait rien fait d’illégal et prévoyait de contester les lettres de mise en demeure devant le tribunal, en invoquant le premier amendement comme justification.