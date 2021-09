Elon Musk annonce que la Tesla Roadster de deuxième génération pourrait ne pas être livrée avant 2023

D’après Elon Musk, PDG de Tesla, la nouvelle Tesla Roadster n’arrivera pas avant l’année 2023.

Dans une série de tweets, Elon Musk a révélé que la prochaine génération de Tesla Roadster pourrait ne pas être livrée avant 2023. La voiture devait commencer à être expédiée en 2020, mais bien sûr, cela ne s’est pas produit. C’est de Tesla dont nous parlons, après tout, une entreprise qui est connue pour manquer de fenêtres de lancement. En toute justice, 2020 a également été l’année de la pandémie, et les effets en ce qui concerne la pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement persistent (et pourraient durer encore quelques années).

Musk, si vous vous en souvenez, a révélé le Roadster de deuxième génération en 2017 aux côtés de son semi-camion électrique. Inspiré de la toute première voiture de Tesla (qui était elle-même basée sur une Lotus Elise), le nouveau Roadster fait monter les enchères dans tous les domaines.

La voiture de sport à 200 000 $ vise à être la voiture de série la plus rapide au monde, avec un 0 à 100 km/h en 1,1 seconde et une vitesse de pointe à plus de 400 km/h (en supposant qu’elle ne soit pas limitée par logiciel par Tesla). Si Tesla peut fournir ces chiffres de performance, et à ce prix, les constructeurs de supercars vont avoir beaucoup de clients inquiets entre leurs mains.

Lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur le nouveau Roadster sur Twitter, Musk a mentionné le cauchemar que 2021 a été jusqu’à présent.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.

Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021