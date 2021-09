Qualcomm apporte un son de qualité CD en Bluetooth via aptX Lossless

Qualcomm va proposer la transmission audio Bluetooth en qualité CD sans perte via le codec aptX Lossless.

Lorsque Tidal a été lancé en 2014, il s’agissait de la première application musicale à diffuser de la musique en qualité CD. Cinq ans plus tard, Amazon a suivi les traces de Tidal et a introduit un abonnement premium comprenant un son sans perte. Plus tôt cette année, Spotify a annoncé qu’il introduirait une option de qualité CD dans ses applications plus tard cette année, suivi par Apple, qui a déjà publié une option audio sans perte dans son application Musique.

Beaucoup ont été ravis d’apprendre que leurs applications musicales préférées bénéficieraient d’un support audio sans perte. Cependant, 24 bits 96 kHz avec perte était la meilleure solution Bluetooth offerte, laissant l’option audio sans perte limitée à une fraction des utilisateurs.

Maintenant, cela change car Qualcomm présente aptX Lossless, une nouvelle technologie aptX Adaptive et la fonction Snapdragon Sound qui offre un streaming audio de qualité CD 16 bits 44,1 kHz (sans perte) sans fil, vous permettant d’écouter de la musique avec un débit binaire maximum de 1 Mbps.

Malgré la nouvelle option audio 16 bits 44,1 kHz, le mode avec perte 24 bits 96 kHz existant sera toujours pertinent. Dans cet esprit, Qualcomm permettra aux utilisateurs de basculer manuellement entre les deux modes de streaming ou automatiquement via Qualcomm High Speed Link, en détectant la source et en activant le plus approprié en conséquence.

Les premiers écouteurs et écouteurs prenant en charge cette technologie devraient être lancés entre la fin de l’année et le début de 2022, vous devez donc encore attendre un peu avant de basculer vos chansons préférées en Hi-Res en déplacement sans DAC.