ProtonMail change de nom et unifie ses produits en trois niveaux d’abonnement

ProtonMail change de nom et devient Proton. Le client mail regroupe également l’ensemble de ses services en trois niveaux d’abonnement.

ProtonMail, le service de messagerie suisse axé sur la confidentialité qui offre un chiffrage de bout en bout à ses utilisateurs, a été renommé et consolide ses différents produits en un seul package ; il y a même un nouveau site Web et un nouveau look. Selon le niveau choisi (il y en a un gratuit), vous pouvez accéder à différents niveaux de services de messagerie, de VPN, de stockage en nuage et de calendrier crypté de Proton.

Désormais appelée simplement Proton, la nouvelle URL de la société, proton.me, indique qu’il existe trois abonnements proposés, qui unifient tous ses produits. Le premier d’entre eux est gratuit, mais vous êtes limité à 1 Go d’espace (bien qu’il soit toujours le double de celui du niveau gratuit précédent) partagé entre Proton Mail et Proton Drive, une adresse e-mail, trois étiquettes et dossiers et 150 messages par jour . Vous bénéficiez également d’un calendrier personnel et d’une connexion VPN à vitesse moyenne.

Vient ensuite le plan Mail Plus. Il coûte 4,99 € et augmente le stockage à 15 Go. Les utilisateurs obtiennent également dix adresses e-mail, des messages, des dossiers, des étiquettes et des filtres illimités, la prise en charge d’un domaine personnalisé, la même connexion VPN que l’option gratuite et l’accès à 20 calendriers Proton qui peuvent être partagés avec d’autres.

Enfin, il y a l’option Proton Unlimited à 12 € par mois. Cela offre évidemment le plus d’avantages, y compris 500 Go d’espace de messagerie/cloud, 15 adresses e-mail, trois noms de domaine de messagerie personnalisés et dix connexions VPN haut débit avec plus de 1 700 serveurs dans 63 pays différents.

Bien que rien n’ait changé avec la fonctionnalité de messagerie de Proton, les utilisateurs actuels peuvent utiliser la nouvelle adresse @proton.me au lieu de l’ancienne @protonmail.com s’ils le souhaitent. Il convient également de noter que les utilisateurs peuvent économiser de l’argent sur les abonnements payants en s’inscrivant pour un ou deux ans et en payant en une seule fois.

« Pendant de nombreuses années, Internet a été dominé par des modèles commerciaux basés sur la publicité qui abusent de la vie privée et exploitent nos données les plus intimes à des fins financières », a déclaré Andy Yen, PDG de Proton, lors de l’annonce du huitième anniversaire de la société le mois dernier. « La mission de Proton est de fournir une alternative et d’aider à construire une économie Internet juste qui fonctionne pour les utilisateurs et l’ensemble de la société. La transformation des services de confidentialité individuels vers un écosystème de confidentialité intégré est une étape essentielle vers la construction d’un remplacement complet des offres de Big Tech. »