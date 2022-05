YouTube supprime plus de 70 000 vidéos et 9 000 chaînes sur le contenu lié à la guerre en Ukraine

YouTube a supprimé plus de 70 000 vidéos et 9 000 chaînes liées à la guerre en Ukraine.

Bien que YouTube soit l’une des rares plateformes occidentales à ne pas avoir été bloquée en Russie, le site a supprimé plus de 70 000 vidéos et 9 000 chaînes liées à la guerre en Ukraine, souvent en raison de l’invasion qualifiée de « mission de libération ». »

The Guardian rapporte que YouTube a supprimé des milliers de chaînes de médias pro-Kremlin et russes pour avoir enfreint ses directives relatives au conflit en Ukraine. Le contenu va à l’encontre de la politique de l’entreprise en matière d’événements violents majeurs, qui s’applique au déni d’événements tels que l’Holocauste et Sandy Hook.

Google a suspendu toute publicité en Russie, y compris sur YouTube, suite à l’invasion. Il a également refusé de supprimer le contenu relatif à la guerre que la Russie jugeait illégal, ce qui a conduit à l’interdiction de Google News dans le pays. Cependant, YouTube, qui compte 90 millions d’utilisateurs en Russie, reste intact.

« YouTube reste le plus grand site de partage de vidéos opérationnel en Russie même », a déclaré Neal Mohan, directeur des produits de YouTube, au Guardian. « Ainsi, YouTube est un endroit où les citoyens russes peuvent obtenir des informations non censurées sur la guerre, y compris à partir de bon nombre des mêmes chaînes faisant autorité auxquelles nous avons tous accès à l’extérieur du pays. Nous restons une plate-forme importante pour les citoyens russes eux-mêmes alors que cette crise continue à évoluer. »

Mohan a ajouté que le contenu d’actualités de YouTube sur la guerre avait reçu plus de 40 millions de vues rien qu’en Ukraine.



« La consommation de canaux faisant autorité sur notre plate-forme a considérablement augmenté, bien sûr en Ukraine, mais aussi dans les pays entourant l’Ukraine, la Pologne, et aussi en Russie même. »

La semaine dernière, la filiale russe de Google a déclaré qu’elle déposerait son bilan après que les autorités aient saisi son compte bancaire, laissant l’entreprise incapable de respecter ses obligations financières, notamment la rémunération du personnel, des fournisseurs et des vendeurs.

La Russie a infligé à Google une amende de 7,2 milliards de roubles, soit environ 98 millions de dollars, en décembre pour ne pas avoir supprimé les autorités de contenu jugées illégales. Plus récemment, une chaîne de télévision russe appartenant à un milliardaire sanctionné a affirmé que les autorités avaient saisi 1 milliard de roubles (environ 15 millions de dollars) à Google en avril pour ne pas avoir rétabli l’accès à son compte YouTube.