Twitch: une famille récupère les 20000 $ donnés à des streamers par leur fils

Une famille qui a vu leur fils donner près de 20 000$ de ses économies à des streamers Twitch a pu en récupérer une grosse partie de la somme.

Il a été rapporté le mois dernier qu’entre le 14 juin et le 30 juin, un adolescent avait réussi à dépenser 19 870,94 $ appartenant à sa mère. Les dons sont allés à des streamers populaires, notamment Tfue, Gorb et Ewokttv, ainsi qu’à des athlètes tels que le quarterback des Falcons d’Atlanta Kurt Benkert et Meyers Leonard des Miami Heat.

La mère a contacté sa banque, mais on lui a dit qu’à moins qu’elle ne porte plainte, cela serait considéré comme une fraude amicale, c’est-à-dire lorsqu’un consommateur effectue un achat en ligne avec sa propre carte de crédit et demande ensuite une rétrofacturation à la banque émettrice après avoir reçu les produits achetés. ou services.

La mère a déclaré au site Dot Esports que presque tout l’argent avait été remboursé après avoir contacté Xsolla; un service que Twitch utilise pour les paiements. Un agent de la société a déclaré qu’en utilisant sa fonction de chat en ligne, elle avait obtenu des crédits d’ajustement sur la plupart des transactions à la condition que le compte soit « bloqué en permanence pour éviter de futurs frais non autorisés ».

La mère a déclaré que Twitch n’était d’aucune aide, qualifiant son manque de réponse de «la chose la plus frustrante de toutes». Elle a envoyé un courrier recommandé au PDG de Twitch, Emmett Shear, et à l’équipe juridique d’Amazon, mais n’a reçu aucune réponse. De plus, le compte Twitch du fils a été brusquement fermé après avoir rempli un formulaire d’aide en ligne, entraînant la perte de «toutes les informations de transaction».

On ne sait pas si les streamers Twitch qui ont reçu l’argent ont été contactés.

On dit maintenant que le fils a des «remords» pour ses actes et qu’il est suivi et conseillé. En plus du blocage de son compte, il ne peut jouer qu’à des jeux sous supervision pendant une heure par jour, et «doit faire des activités positives tout au long de la journée, faire de l’exercice et interagir avec la famille de manière positive».