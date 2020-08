L’emballage d’une manette confirme la Xbox Series S

Une nouvelle fuite concernant la manette de la Xbox Series S vient confirmer que la console est bien réelle.

Alors que Sony a déjà révélé la version (vraisemblablement) moins chère et sans disque de la PS5, Microsoft n’a pas encore parlé de sa deuxième Xbox, baptisée «Lockheart». Désormais, une nouvelle fuite du contrôleur des machines de nouvelle génération montre qu’elle s’appellera la Xbox Series S.

Ars Technica a signalé la fuite du contrôleur et de l’emballage, qui répertorie la «Xbox Series X / S» comme une plate-forme compatible. Il nomme également la Xbox One, Windows 10, Android et iOS.

Il n’y a pas beaucoup de changements de conception dans la nouvelle manette, à part l’ajout d’un bouton «Partager» au centre et le D-pad qui ressemble maintenant plus à celui de la manette Xbox Elite.

On s’attend à ce que la Xbox Series S soit une version moins puissante de la Xbox Series X, tout comme la Xbox One S l’est pour la Xbox One X. Comme pour les machines PS5 de Sony, la Xbox de nouvelle génération moins chère pourrait ne pas disposer d’un lecteur de disque, comme ce fut le cas avec la défunte Xbox One S All-Digital Edition.

Un document précédemment divulgué suggère que la Xbox Series S visera les jeux 1080p et 1440p, plutôt que les résolutions 4K (et supérieures) de son frère. Le document indique également que la Xbox Series S comportera 7,5 Go de RAM utilisable et environ 4 téraflops de performances GPU, par opposition aux 13,5 Go de RAM utilisable de la Xbox One X et 12 téraflops.

Il est également possible que la Xbox Series S se concentre sur la diffusion en continu, contribuant ainsi à promouvoir le service Project xCloud de Microsoft qui sera fourni avec Xbox Game Pass Ultimate plus tard cette année. La console devrait être officiellement dévoilée ce mois-ci.