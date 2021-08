Sony finalise l’acquisition pour 1,175 milliard de dollars du site d’animation Crunchyroll, qui appartenait à AT&T.

Sony Pictures a finalisé son acquisition de Crunchyroll pour 1,175 milliard de dollars auprès d’AT&T, concluant ainsi un accord qui a été mis en place en décembre. Le site de streaming d’anime sera combiné avec Funimation, la plate-forme de streaming d’anime existante de Sony.

Les rapports originaux selon lesquels Sony était sur le point d’acquérir Crunchyroll sont arrivés pour la première fois en octobre de l’année dernière. Fondée en 2006, elle était une filiale d’Otter Media, elle-même filiale de WarnerMedia d’AT&T, depuis 2018. Disponible sur Xbox, PlayStation, appareils de streaming et téléphones dans plus de 200 pays, Crunchyroll compte 5 millions d’abonnés SVOD et 120 millions. Utilisateurs enregistrés. Il propose des AVOD, des jeux mobiles, des mangas, des produits événementiels et une distribution.

AT&T a accepté de vendre Crunchyroll à Sony en décembre. Cet accord a été finalisé hier avec un prix de vente de 1,175 milliard de dollars, sous réserve du fonds de roulement habituel et d’autres ajustements.

Crunchyroll rejoindra d’autres groupes d’animation sous la bannière Sony, notamment la société de production Aniplex, le distributeur Madman, les studios CloverWorks et A-1 Pictures, et Funimation, que Sony a acheté pour 143 millions de dollars en 2017. Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment Inc, a déclaré que l’objectif est de « créer une expérience d’abonnement animé unifiée dès que possible ».

« Avec l’ajout de Crunchyroll, nous avons une opportunité sans précédent de servir les fans d’animés comme jamais auparavant et d’offrir l’expérience animée sur n’importe quelle plateforme de leur choix, du cinéma, des événements, du divertissement à domicile, des jeux, du streaming, de la télévision linéaire – partout et dans tous les sens des fans veulent faire l’expérience de leur anime », a ajouté Vinciquerra.

Crunchyroll a maintenant rejoint la liste des actifs médiatiques vendus par AT&T alors que la société cherche à réduire sa dette, qui, selon Deadline, était de 180 milliards de dollars au moment de l’acquisition de Time Warner en 2018.



« Nous sommes très heureux d’accueillir Crunchyroll au sein du groupe Sony », a déclaré Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Corp. « L’anime est un média en pleine croissance qui captive et suscite l’émotion parmi le public du monde entier. L’alignement de Crunchyroll et Funimation nous permettra de nous rapprocher encore plus des créateurs et des fans qui sont au cœur de la communauté des anime. Nous sommes impatients de livrer un divertissement encore plus exceptionnel qui remplit le monde d’émotion à travers l’animé. »