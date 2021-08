Microsoft lance xCloud pour les PC Windows via l’application Xbox

Microsoft déploie sa plateforme de jeu en streaming xCloud aux PC Windows via l’application Xbox.

Microsoft a annoncé qu’il apportait Xbox Cloud Gaming aux PC Windows via l’application Xbox. Cette version bêta est uniquement disponible pour les membres Xbox Game Pass Ultimate qui font partie du programme Insider, leur permettant d’accéder au service de streaming de manière native plutôt que d’utiliser un navigateur.

Microsoft, dans son communiqué, écrit que les personnes éligibles pourront jouer à plus de 100 jeux Xbox sur tous les types de PC, des plates-formes de pointe aux ordinateurs portables vieillissants ressemblant à des pommes de terre. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un contrôleur compatible connecté via Bluetooth ou USB. Microsoft recommande également une connexion internet haut débit : Wi-Fi 5Ghz ou une connexion data mobile de 10Mpbs down.

Si vous êtes un insider avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez essayer le service en lançant l’application Xbox, en cliquant sur la nouvelle option « jeux en nuage » et en sélectionnant un jeu.

Les non-insiders qui souhaitent diffuser sur PC via un navigateur Web, qui a tous les mêmes jeux que l’application, peuvent le faire ici. Il y a cependant des avantages à accéder à xCloud via l’application Xbox, tels que « de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à démarrer, y compris des informations faciles d’accès sur le contrôleur et l’état du réseau, des fonctionnalités sociales pour rester en contact avec vos amis et la possibilité de invitez les gens, même ceux qui jouent également sur le cloud sans le jeu installé – à vous rejoindre dans un jeu », explique Jason Beaumont, directeur partenaire des expériences Xbox.

Une autre nouvelle fonctionnalité de l’application Xbox est la possibilité de diffuser des jeux sur un PC à partir d’une console Xbox connectée au même réseau. Vous pouvez même allumer et éteindre la console depuis l’application.