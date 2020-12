Sony fait l’acquisition du service d’animés Crunchyroll pour 1,2 milliard de dollars

Sony rachète le service de streaming d’animés Crunchyroll à AT&T pour un motant fixé à 1,2 milliard de dollars.

Sony fait l’acquisition du service de streaming d’animés Crunchyroll à AT&T pour 1,175 milliard de dollars, ont annoncé mercredi Sony et AT&T. Plus précisément, Crunchyroll fera partie de Funimation de Sony, qui octroie déjà des licences pour de nombreuses séries populaires telles que Attack on Titan, Fullmetal Alchemist et One Piece.

Maintenant que Sony possède à la fois Crunchyroll et Funimation, la société a un pouvoir énorme sur le marché de l’anime aux États-Unis à un moment où de nombreuses autres entreprises de médias tentent de comprendre leur contenu d’animés. Netflix a également beaucoup investi dans l’octroi de licences et la production de son propre contenu d’animés.

«Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau voyage», a déclaré Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll, dans un communiqué. «Crunchyroll a construit une marque de classe mondiale avec une base de fans passionnés de plus de 3 millions d’abonnés, 50 millions d’abonnés sociaux et 90 millions d’utilisateurs enregistrés. Ces fans incroyables ont contribué à propulser l’anime dans un phénomène mondial. Combiner la force de la marque Crunchyroll et l’expertise de notre équipe mondiale avec Funimation est une perspective passionnante et une victoire pour l’incroyable forme d’art de l’anime. »

«L’union de Funimation et Crunchyroll est une victoire pour les fans d’animés du monde entier qui élèvera l’art et la culture de ce médium pour les décennies à venir», a déclaré Colin Decker, PDG de Funimation Global Group, dans un communiqué. »

AT&T fait du shopping autour de Crunchyroll depuis un certain temps, et AT&T et Sony sont apparemment en pourparlers depuis des mois à propos de l’accord. En août, The Information a rapporté qu’AT & T voulait que Sony paie 1,5 milliard de dollars pour Crunchyroll, et les deux parties auraient été proches d’un accord de près d’un milliard de dollars en octobre.

AT&T a acheté Crunchyroll dans le cadre d’Otter Media en 2018 au groupe Chernin pour une somme rapportée de plus d’un milliard de dollars, selon le New York Times. La vente a donné à AT&T la propriété d’un certain nombre de propriétés numériques. John Stankey, actuel PDG d’AT & T mais alors directeur de WarnerMedia, a déclaré que la société utiliserait l’acquisition d’Otter Media pour «exploiter l’expertise d’Otter» tout en renforçant ses propres actifs numériques. Sous la direction de Stankey, AT&T et WarnerMedia se concentrent désormais sur la création de HBO Max, le joyau des offres de streaming de la société.