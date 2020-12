Voici les recherches sur Google les plus populaires en 2020

Google a dévoilé ce mercredi sa rétrospective des recherches les plus populaires sur son site en 2020.

2020 a été une année pas comme les autres, un fait qui est immédiatement évident après avoir regardé la dernière édition de la vidéo Google Year in Search.

La publication annuelle est accompagnée d’une plongée plus approfondie dans les requêtes qui ont façonné l’année. Sans surprise, le coronavirus a dominé les cycles de nouvelles pendant une grande partie de 2020 et était également un sujet brûlant dans les recherches. En France, cependant, ce sont les élections américaines, Benjamin Griveaux et Joe Biden qui sont en tête des classements pour les événements et personnalités politiques.

Dans la section télé et cinéma, c’est « Ici tout commence », « Koh Lanta » et « Tenet » se placent dans le haut du classement, tandis que côté cuisine, le chef Aveyronnais Cyril Lignac, qui s’est invité virtuellement chez les Français pendant le confinement, est partout.

Quant à la musique, les top tendances en France sont : la chanson des Marseillais « Bande organisée » sortie le 15 août 2020, la chanteuse Wejdene et le rappeur Sadek.

Pour le sport, on retrouve deux compétitions, qui ont tout de même eu lieu malgré la crise sanitaire : Roland Garros remporté à nouveau par l’Espagnol Rafael Nadal et le Tour de France remporté pour la première fois par le Slovène Tadej Pogačar.

Enfin, la catégorie dans des « disparitions » on retrouve en premier Kobe Bryant, suivi par la chanteuse Anne Sylvestre, ainsi que l’ex Président Valérie Giscard d’Estaing ou encore le chanteur Christophe.

YouTube de Google a décidé de ne pas publier de vidéo annuelle Rewind cette année pour la première fois depuis 2010. L’édition 2018 a été un désastre complet, ce qui a incité l’entreprise à réorganiser le format l’année dernière. Étant donné à quel point cette année a été minable pour tant de gens, le géant de la vidéo a décidé de faire une pause en 2020.