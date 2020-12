Chrome : un nouveau moyen plus simple de synchroniser les informations entre les appareils

Google offre aux utilisateurs de Chrome un moyen plus simple de synchroniser les informations entre leurs appareils.

Google permet aux utilisateurs de Chrome de synchroniser plus facilement leurs mots de passe et leurs informations de paiement entre les appareils, a annoncé la société dans un billet de blog. Les nouvelles fonctionnalités seront déployées «au cours des semaines et des mois à venir», indique Google.

Chrome sur Android pourra accéder aux informations de paiement enregistrées après vous être connecté au navigateur avec un compte Google. Les paiements peuvent être confirmés en entrant le CVC d’une carte ou via la sécurité biométrique. La connexion à un compte Google en premier lieu sur un appareil Android sera également simplifiée. Si vous êtes déjà connecté à un service Google tel que Gmail, vous aurez la possibilité de vous connecter au navigateur avec un compte Google sur l’appareil « d’un simple appui ».

La version desktop de Chrome est également en cours de mise à jour pour donner accès aux mots de passe enregistrés si vous êtes connecté avec un compte Google. Lorsque vous enregistrez un nouveau mot de passe, Chrome offre la possibilité de l’enregistrer sur l’appareil ou dans un compte Google pour avoir accès à tous les appareils.

9to5Google note qu’une fonctionnalité similaire est déjà disponible dans Chrome via sa fonction de synchronisation, qui contient vos favoris, votre historique, vos mots de passe et d’autres paramètres sur tous les appareils. Mais Google dit que le problème avec cette approche est qu’elle repose sur l’activation de l’option de synchronisation pour chaque appareil. La nouvelle approche, la connexion à un navigateur avec un compte Google, rend l’accès à vos informations « plus simple et plus intuitif », affirme la société.

Ce ne sont là que les dernières modifications apportées par Google à la synchronisation des informations sur les appareils. L’année dernière, la société a ajouté la possibilité d’accéder aux informations de paiement enregistrées sur son navigateur de bureau via des comptes Google, sans avoir à activer la synchronisation Chrome.