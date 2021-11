Patreon travaille sur sa propre plateforme d’hébergement vidéo pour lutter contre la domination de YouTube

Le site Patreon planche actuellement sur sa propre plateforme d’hébergement vidéo pour lutter contre la domination de YouTube.

Les créateurs YouTube sont de plus en plus déçus par la plateforme ces dernières années. Les changements algorithmiques peuvent réduire la visibilité des vidéos des créateurs nouveaux et établis, et les clips peuvent être démonétisés sans aucune raison à tout moment. Ces difficultés, combinées aux fréquentes strikes pour atteinte aux droits d’auteur et aux retraits de vidéos, ont fait de YouTube un environnement instable pour créer une entreprise, obligeant les créateurs à rechercher d’autres sources de revenus, telles que Patreon.

Patreon a ses problèmes, mais de manière générale, il est populaire parmi les YouTubers, les artistes et les développeurs de jeux indépendants de tous bords. Certains YouTubers ont même arrêté les publicités sur leurs chaînes, s’appuyant entièrement sur les contributions des internautes via Patreon pour rester à flot.

Pour ces créateurs, une question peut se poser : quel est exactement l’intérêt de YouTube ? Si les gens ne peuvent pas trouver leurs vidéos en raison de changements d’algorithmes non annoncés et qu’ils ne peuvent pas profiter des publicités, pourquoi s’embêter avec la plateforme ?

C’est une question à laquelle Patreon cherche à répondre maintenant, selon The Verge. À l’avenir, la société prévoit de lancer sa propre plate-forme d’hébergement vidéo afin que les créateurs qui le souhaitent puissent enfin rompre les liens avec YouTube ou d’autres services vidéo similaires. Le PDG de Patreon, Jack Conte, déclare que l’objectif ultime de l’entreprise est de créer une « architecture horizontale » qui permet à tout créateur, quel que soit son support et quel que soit son format de téléchargement, de créer une entreprise autour de son travail.

La prochaine campagne d’hébergement vidéo de Patreon en fait partie. En fin de compte, Conte veut faire de sa plate-forme un guichet unique pour tous les besoins d’un créateur : génération de revenus, hébergement de médias et communication avec les fans. Reste à savoir s’il pourra ou non réaliser ce rêve, mais une chose est sûre : plus de concurrents sur YouTube ne peuvent pas faire de mal.

Bien entendu, le service d’hébergement vidéo de Patreon ne sera pas un concurrent direct de YouTube. Nous doutons que l’objectif du site soit de créer une plateforme d’hébergement vidéo complète sur laquelle tout le monde peut mettre du contenu. Cela demanderait des années d’efforts et il est peu probable que des utilisateurs non Patreon franchissent le pas.

Au lieu de cela, Patreon vise à remettre en cause la domination de Google de manière plus subtile : en fournissant une sous-section très spécifique de créateurs, ceux qui ne génèrent pas la majeure partie de leurs revenus via YouTube, avec un autre moyen de diffuser du contenu à leur public. Patreon élimine essentiellement les intermédiaires.