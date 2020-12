Raised By Wolves – Saison 1 : regarder la série en streaming VF

Comment regarder en streaming la saison 1 de la série Raised By Wolves sur internet ? Voici la réponse.

Série télévisée américaine de science-fiction post-apocalyptique créée par Aaron Guzikowski, Raised By Wolves a d’abord été diffusée sur HBO Max en septembre 2020 aux USA. Ridley Scott a réalisé les deux premiers épisodes de cette série et officie comme producteur délégué sur le projet. Son fils, Luke Scott, a réalisé les épisodes 3 et 4, Sergio Mimica-Gezzan a été en charge des épisodes 5 et 6.

La série se passe au XXIIe siècle. On y suit deux androïdes, Mère et Père, qui sont chargés d’élever des enfants humains sur Kepler-22 b, après que la Terre a été détruite par une grande guerre. Alors que la colonie humaine en plein essor est menacée d’être déchirée par les différences religieuses, les androïdes apprennent que contrôler les croyances des humains est une tâche traître et difficile.

Cette série ne doit pas être confondue avec la série britannique du même nom sorti en 2013, créée par Caitlin Moran, Caroline Moran. Ici, Raised by Wolves est créée par Aaron Guzikowski, scénariste du film Prisoners de Denis Villeneuve et du remake de Papillon en 2018.

Regarder Raised By Wolves Saison 1 en streaming

Si une seconde saison a déjà été commandée par HBO Max, la première vient d’arriver en France. Elle est diffusée à partir du 7 décembre 2020 sur Warner TV. L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».