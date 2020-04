L’application Your Phone de Microsoft vous permet désormais de contrôler la musique sur un téléphone depuis votre PC

L’application Your Phone de Microsoft s’équipe d’une nouvelle fonction permettant de contrôler la musique sur un téléphone depuis votre PC.

Microsoft prévoit d’apporter des contrôles musicaux à son application Your Phone qui permettra aux propriétaires d’Android de voir et de contrôler les chansons en cours de lecture sur leur téléphone. Le fabricant de logiciels a commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité dans les versions Preview de Windows 10 hier, et elle devrait apparaître pour tout le monde dans les semaines à venir. Les pistes audio lues sur un téléphone seront synchronisées avec l’application PC de votre téléphone, et il y a même un mini-lecteur un peu comme les commandes musicales intégrées de Windows 10.

Les titres des chansons et les pochettes d’album seront affichés et synchronisés, et les commandes incluent la lecture habituelle, la fonction pause et précédent/suivant. Il existe également une liste déroulante dans le lecteur audio pour basculer entre différentes sources et applications musicales sur un téléphone. La plupart des applications musicales Android seront prises en charge, notamment Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music et Google Podcast. Les exceptions sont les vidéos YouTube et Audible, qui ne sont actuellement pas prises en charge. Les applications prises en charge devront inclure des contrôles multimédias dans leurs notifications Android.

Microsoft a progressivement amélioré Your Phone au cours de la dernière année, y compris la possibilité de passer et de recevoir des appels depuis un PC et la mise en miroir d’écran Android.

Parallèlement aux modifications apportées à l’application, Microsoft inclut également des informations sur les coronavirus dans les résultats de recherche dans Windows 10. Cela apparaîtra pour tous les utilisateurs de Windows 10, et il comprend des liens vers des titres sur la pandémie et un lien vers une carte interactive vers le tracker COVID-19 de Bing. Microsoft l’inclut dans 33 marchés pour Windows 10, et vous pouvez simplement le supprimer en appuyant sur le X dans le coin si cela ne vous intéresse pas.