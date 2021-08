PlayerUnknown’s Battlegrounds, ou plus simplement PUBG, est maintenant officiellement PUBG: Battlegrounds.

L’éditeur de PUBG, Krafton, a décidé qu’il fallait distinguer PlayerUnknown’s Battlegrounds des autres titres de la franchise. Parmi la sélection presque infinie de façons de le renommer, Krafton a choisi PUBG: Battlegrounds. Apparemment, nous devrions simplement ignorer la redondance ici.

« Krafton développe activement la marque PUBG à travers une variété de nouvelles expériences dans son univers », a déclaré un porte-parole à PC Gamer. « Le changement de marque de PlayerUnknown’s Battlegrounds en PUBG: Battlegrounds est la première étape pour la concrétisation de cette vision. Des titres supplémentaires de la franchise porteront le nom de PUBG, comme vous le verrez avec notre prochain jeu, PUBG: New State. »

Le raisonnement a du sens, mais pourquoi PUBG: Battlegrounds ? Quel est le problème avec PUBG : Battle Royale ou PUBG : Drop Zone ? PC Gamer a demandé à Krafton pourquoi « Battlegrounds » et pas autre chose, mais le porte-parole n’a pas donné de détails.

Quant à l’avenir de la marque PUBG, il existe déjà PUBG Mobile 1.5 : Ignition, plus simplement connu sous le nom de PUBG Mobile pour iOS et Android. Krafton a également un autre jeu mobile en préparation appelé PUBG: New State, qui est juste plus de la même action PUBG dans un cadre légèrement futuriste.

Krafton a également un jeu d’horreur de survie à venir l’année prochaine appelé The Callisto Protocol (bande-annonce ci-dessus). Il se déroule sur l’une des lunes de Jupiter, mais fait partie de l’univers et des traditions de PUBG. Glen Schofield, le créateur de Dead Space, dirige le projet sous sa nouvelle maison de développement Striking Distance Studios. On ne sait pas si Krafton a l’intention de changer le nom en PUBG: The Callisto Protocol. Peut-être l’appellera-t-il PUBG : le protocole TCP.