Comment se rencontrer en ligne en toute sécurité et éviter d’être victime d’escrocs?

Les services de rencontres en ligne sont des plateformes pratiques pour trouver des amis et des partenaires. D’un autre côté, ils ont des escrocs et des robots qui essaient de tromper les utilisateurs. Pour cette raison, certaines rencontres peuvent se terminer par la tromperie de la frontière ou même par la violence.

Ce qu’il faut considérer lors de l’inscription sur le site ou dans l’application

Alors, vous avez décidé de vous inscrire sur un site de rencontre ou d’installer une application sur votre smartphone, peut-être vous souhaitez rencontre femmes asiatiques ou tout simplement discuter. Qu’avez-vous besoin de savoir?

Choisissez des applications et des sites de rencontres de confiance. L’AppStore et Google Play ont des notes et des critiques qui vous permettront d’évaluer la popularité de l’application et d’obtenir des informations sur les créateurs. Découvrez les données que l’application collecte et montre aux autres utilisateurs. Évaluez à quel point c’est acceptable pour vous. Par exemple, certaines applications affichent à combien de kilomètres vous êtes des autres utilisateurs. Créez un mot de passe pour l’application que vous n’utilisez pas sur d’autres réseaux sociaux. Déterminez si vous devez associer votre compte Facebook, Instagram ou autre réseau social à votre profil sur une application de rencontres. Il peut y avoir des données que vous ne souhaitez pas rendre publiques: par exemple, vos photos, votre lieu d’études ou de travail. N’oubliez pas que les informations que vous ajoutez à la description de votre profil peuvent être partagées avec un nombre illimité de personnes. En téléchargeant des photos utilisées sur d’autres réseaux sociaux, il sera plus facile pour des étrangers de vous identifier. Évaluez si vous souhaitez utiliser votre vrai nom: vous pouvez en saisir un autre, puis en informer votre partenaire. Essayez de ne pas utiliser d’applications et de sites de rencontres à partir d’appareils qui ne vous appartiennent pas.

À quoi d’autre devez-vous penser lorsque vous sortez en ligne?

De quoi d’autre devez-vous tenir compte lors de vos rencontres en ligne? Voici quelques conseils utiles.

• Ne fournissez pas immédiatement vos données personnelles : au moins jusqu’à ce que vous soyez sûr de votre interlocuteur. Quelqu’un a besoin de quelques minutes de communication pour cela, d’autres – des jours, certains – une période plus longue.

• Ne partagez jamais vos coordonnées bancaires, vos mots de passe et vos noms d’utilisateur, et n’envoyez jamais d’argent à des inconnus. Même si la personne écrit qu’elle est en situation d’urgence. Il existe également des escrocs dans les applications et les sites Web.

• Évaluez dans quelle mesure il est sûr pour vous de parler de votre sexualité ou de votre identité de genre. Même si on parle de correspondance.

• Si vous avez des doutes sur la réalité du compte de la personne rencontrée, vous pouvez appeler via le chat vidéo. Dans certains services, il s’agit d’une fonction intégrée.

• Si l’autre personne se comporte de manière inacceptable, plaignez-vous de lui.

Faites confiance à vos sentiments et rappelez-vous que vous n’êtes pas obligé de continuer à communiquer.