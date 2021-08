46 millions de personnes ont quitté Firefox depuis 2018

Selon un communiqué de Firefox, 46 millions de personnes ont quitté le navigateur depuis 2018.

Firefox a longtemps été considéré comme l’une des meilleures alternatives au navigateur le plus populaire au monde, Chrome, en particulier parmi les fans de Linux. Il est donc un peu surprenant d’apprendre que le produit de Mozilla a perdu pas mal d’utilisateurs au cours des trois dernières années, 46 millions, pour être précis.

Ce chiffre provient du rapport de données publiques de Firefox et est mis en évidence sur Reddit par l’utilisateur nixcraft. Il révèle que le navigateur comptait 244 millions d’utilisateurs mensuels actifs à la fin de 2018, mais au deuxième trimestre de 2021, le nombre d’utilisateurs était tombé à 198 millions.

Selon Statcounter, Firefox détient actuellement une part de 3,45% du marché des navigateurs pour ordinateurs de bureau, mobiles et tablettes, derrière Safari (18,65%) et le numéro un de longue date, Chrome (65,18%). C’est juste au-dessus d’Edge, qui détient une part de 3,41%.

La part de marché de Firefox n’a pas toujours été à un chiffre. Fin 2009, sept ans après son lancement, alors qu’Internet Explorer était encore roi et Chrome à ses balbutiements, Mozilla détenait une part de marché de près de 32 %, tandis qu’IE en détenait environ 56 %. Mais la part de Firefox avait diminué de moitié à la mi-2013 alors que Chrome commençait son ascension vers le sommet.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Firefox a fait une hémorragie d’utilisateurs ces derniers temps. Les rivaux Chrome, Edge et Safari sont les navigateurs par défaut sur les appareils Android, Windows et Apple, respectivement. Et les entreprises derrière eux sont souvent agressives dans leurs tentatives pour attirer les utilisateurs : l’année dernière, le Chrome Web Store a brièvement averti les utilisateurs d’Edge des risques de sécurité potentiels, leur suggérant de changer de navigateur. Microsoft s’est également rendu coupable de tactiques similaires.

Un autre facteur à l’origine de la chute de Firefox est probablement les propres erreurs du navigateur, telles que le manque de mises à jour importantes des performances et les révisions majeures qui ont éloigné certains utilisateurs.