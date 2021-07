EA confirme le remake de Dead Space sur les consoles de nouvelle génération et PC

EA met ainsi un terme aux rumeurs et officialise le remake de Dead Space sur les consoles de nouvelle génération et PC.

Il semble que les studios de jeux renouent de plus en plus avec les anciennes franchises, mais je peux prendre ou laisser la plupart du temps. Remake de Resident Evil 2 ? Meh. Bien, mais pas au point de me forcer à débourser pour le remake de RE3, et je suis un fanatique des jeux de zombies. Maintenant, refaites quelque chose comme Dead Space, et vous avez mon attention. Attendre. Qu’est-ce que c’était à propos d’un remake de DS ?

Jeudi, EA a confirmé qu’il travaillait sur le remake supposé du classique de l’horreur de survie bien-aimé Dead Space. Le court teaser (ci-dessous) ne montre qu’un aperçu des images du moteur de jeu, mais il a fière allure. Motive Studios dirige le développement et reconstruit le jeu « à partir de zéro » à l’aide du moteur Frostbite d’EA.

Dead Space ne sera disponible que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. L’isoler au hardware haut de gamme devrait, espérons-le, éviter les dégâts rencontrés récemment par les studios essayant de développer simultanément les versions de prochaine et de dernière génération de leur jeu. L’échec très réussi de CD Projekt Red, avec Cyberpunk 2077, est l’exemple récent le plus notable d’un studio tâtonnant le ballon tout en développant sur plusieurs plates-formes.

Cela fait 13 ans que le premier Dead Space est sorti et huit ans depuis le dernier jeu de la série, qui a été lancé avec un accueil mitigé. Le choix de rééditer le favori des fans intervient à une époque où les remakes sont à la mode. Nous avons récemment assisté à la renaissance de Final Fantasy VII, Resident Evil 2 et Resident Evil 3. The Last of Us aurait également reçu une nouvelle couche de peinture (encore) pour les consoles de nouvelle génération.