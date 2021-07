Twitter : une autre personne arrêtée pour le piratage des comptes de personnalités, dont ceux d’Obama et de Biden

Un Britannique a été arrêté pour le piratage de comptes Twitter de personnalités, dont ceux d’Obama et de Biden, en juillet 2020.

Vous vous souvenez du piratage massif de Twitter l’année dernière qui a vu les comptes de nombreux utilisateurs influents, dont Barack Obama, Joe Biden, Apple, Bill Gates, Kanye West et Jeff Bezos, détournés par des escrocs cryptos ? La police espagnole a arrêté une autre personne en lien avec l’incident.

Le ministère de la Justice écrit que le ressortissant britannique de 22 ans Joseph O’Connor a été arrêté hier à Estepona, en Espagne, pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec le piratage de Twitter à la demande des autorités américaines.

Plus de 130 comptes Twitter, y compris ceux appartenant à des politiciens, des célébrités et des entreprises, ont été détournés lors de l’incident de juillet dernier. Les comptes compromis ont envoyé des messages frauduleux qui ont commencé par un engagement à redonner à la communauté, certains ont mentionné Covid-19, et ont promis que ceux qui ont envoyé Bitcoin à l’adresse incluse recevraient le double en retour. Selon les archives publiques, environ 120 000 $ ont été versés dans le portefeuille des auteurs.

Twitter a confirmé plus tard que les employés ayant accès aux systèmes et outils internes avaient été la cible d’attaques d’ingénierie sociale coordonnées qui les ont amenés à penser qu’ils parlaient à des collègues au téléphone. Une fois que les criminels ont obtenu les identifiants de connexion, ils ont pu accéder aux outils internes de Twitter et prendre le contrôle des comptes.

O’Connor a été inculpé de plusieurs crimes liés au piratage de Twitter, ainsi que d’accusations liées au détournement de comptes d’utilisateurs TikTok et Snapchat. Il est également accusé de cyberharcèlement d’une jeune victime.

Il y a eu trois autres arrestations précédentes liées au piratage, dont les adolescents Graham Ivan Clark et Mason Sheppard, puis Nima Fazeli, 22 ans. Clark a été emprisonné pendant trois ans en mars 2021, évitant la peine minimale de 10 ans parce qu’il a été condamné en tant que « jeune délinquant », il avait 17 ans au moment de l’incident.