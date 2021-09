La nouvelle startup de Steve Wozniak surveillera et nettoiera les déchets spatiaux

Steve Wozniak, l’un des cofondateurs d’Apple, annonce la création d’une nouvelle start-up qui surveillera et nettoiera les déchets spatiaux.

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, s’est associé à l’ancien ingénieur d’Apple, Alex Fielding, pour lancer une entreprise spatiale privée. Sur la base du peu que nous savons sur l’entreprise jusqu’à présent, il semble que la startup se concentre sur la durabilité de l’espace.

Privateer Space vise à garder l’espace sûr et accessible à toute l’humanité. Dans une vidéo teaser sur YouTube, la firme mentionne « prendre soin de ce que nous avons pour que la prochaine génération puisse être meilleure ensemble ». En annonçant la startup sur Twitter, Wozniak a déclaré que l’entreprise serait « différente des autres ».

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie?

À première vue, on pourrait supposer qu’il s’agit simplement d’une autre société spatiale privée de la même catégorie que Blue Origin, Virgin Galactic ou SpaceX. Mais, le libellé utilisé dans la vidéo et le propre aveu de Wozniak qu’il est différent des autres semblent suggérer le contraire.

Sur Twitter, Fielding a déclaré qu’il était ravi de participer à la conférence AMOS à Hawaï cette semaine. Pour les non-initiés, la conférence AMOS est décrite comme la meilleure conférence scientifique dans le domaine de la connaissance de la situation spatiale / de la connaissance du domaine spatial. En effet, il semble que Privateer Space se concentre sur la durabilité de l’espace.

Dans un communiqué de presse d’août, une société appelée Desktop Metal a fait référence à Privateer Space, la qualifiant de société satellite axée sur la surveillance et le nettoyage d’objets dans l’espace.

Wozniak et Fielding ont déjà travaillé ensemble. En 2002, les deux ont fondé une société appelée Wheels of Zeus qui a développé des balises de suivi GPS. La technologie de la société a été autorisée par Motorola en 2004, mais la société a fermé ses portes quelques années plus tard et a vendu ses actifs à ZonTrak.

La conférence AMOS se déroule du 14 au 17 septembre à Maui.