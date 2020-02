Le hacker ayant fait fuiter des informations sur la Nintendo Switch plaide coupable

Le pirate de Nintendo qui a divulgué des informations sur la Switch avant son lancement plaide coupable.

Il existe de nombreuses fuites dans l’industrie technologique qui révèlent les produits à l’avance, mais elles le font par des moyens légaux, tels que des sources d’entreprise. Le piratage continu d’une entreprise pour voler des informations de pré-sortie vous posera des problèmes, comme l’a découvert un homme californien qui a révélé la Nintendo Switch avant son lancement.

Le ministère de la Justice écrit qu’en 2016, Ryan Hernandez, 21 ans, et un associé ont hameçonné un employé de Nintendo, saisissant les informations d’identification de leur entreprise pour voler des fichiers au géant du jeu. Les informations volées, y compris les informations préliminaires sur la Nintendo Switch, ont été divulguées en ligne.

En octobre 2017, une enquête du FBI a identifié Hernandez et des agents l’ont retrouvé à la résidence californienne de ses parents. Il a promis d’arrêter le piratage et « confirmé qu’il comprenait les conséquences d’un éventuel piratage ».

Mais il semble que Hernandez soit revenu sur sa parole. D’au moins juin 2018 à juin 2019, il a piraté divers serveurs Nintendo pour voler plus de fichiers liés aux jeux et consoles de la société. Le DoJ écrit qu’il se vantait de ses exploits en utilisant des plateformes en ligne, notamment Twitter et Discord. Il avait également son propre forum de discussion appelé «Ryan’s Underground Hangout», où il a discuté avec d’autres des informations confidentielles qu’il avait volées et partagé des vulnérabilités sur le réseau de Nintendo.

Lorsque le FBI a fait une descente chez Hernandez en juin 2019, il a découvert des milliers de fichiers Nintendo confidentiels. Ils ont également trouvé un dossier intitulé «Bad Stuff» sur un lecteur, qui contenait plus de mille vidéos et images pédopornographiques.

Hernandez a accepté de payer 259 323 $ de dommages et intérêts à Nintendo et devra s’inscrire comme délinquant sexuel après sa condamnation. Aux termes de son accord sur le plaidoyer, les procureurs et les avocats de la défense recommandent trois ans de prison, mais ce sera au juge d’en décider. Le DoJ souligne que la peine maximale pour fraude informatique est de cinq ans et de vingt ans pour possession de pornographie juvénile.

Hernandez sera condamné en avril 2020.

