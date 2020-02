L’Hydrogen One utilisé dans le prochain Fast & Furious

L’Hydrogen One, le smartphone « à écran holographique » raté, fait son apparition dans le prochain Fast & Furious.

La franchise Fast and Furious est pleine d’improbabilité, un endroit où les lois de la physique, de la science et de la logique sont rejetées au profit des pouvoirs inexorables de choses comme les muscle cars, le nitro et la «famille». Mais la nouvelle version la bande-annonce de F9 (le nom officiel du neuvième film Fast and Furious) vient peut-être de révéler la chose la plus fantastique de toutes: elle semble se dérouler dans un monde où l’échec du téléphone RED Hydrogen One est un succès, avec plusieurs personnages utilisent le téléphone dans le prochain film.

Dominic Toretto (Vin Diesel) et Han Lue (Sung Kang), qui est de retour, sont vus conduire des véhicules dans le trailer en utilisant le smartphone « à écran holographique » de RED monté sur leurs tableaux de bord (vraisemblablement en tant que GPS). Et ne vous y trompez pas, il s’agit bien du téléphone de RED, un appareil annoncé en 2017 et qui, après de nombreux mois de retard, a été un échec commercial et technique.

De toute évidence, il s’agit d’un mauvais placement de produit. En effet, le tournage de F9 a commencé en juin 2019, à l’époque où RED vendait encore son smartphone et annonçait même des plans pour le Hydrogen Two. Au moment où RED a annulé tout le projet de téléphone Hydrogen, nous étions en octobre et il était donc déjà trop tard: la plupart du film avait été tournée.

D’une certaine manière, il est tout à fait approprié que Dom et ses amis utilisent l’Hydrogen One, un téléphone dont toutes les facettes ont été conçues pour être aussi explosives et extrêmes que possible. Si la saga Fast and Furious était distillée dans un téléphone, elle ressemblerait probablement à l’Hydrogen One, tranchante et alimentée en testostérone de manière agressive.

Il n’y a qu’un bref aperçu de l’écran réel du téléphone dans la bande-annonce, qui semble montrer une sorte de système radar, qui n’est de toute évidence pas exactement une fonctionnalité standard sur le téléphone Android.

F9 sortira en salle le 20 mai prochain dans l’hexagone.