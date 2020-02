Facebook Gaming dévoile des outils pour les streamers pour lutter contre les trolls en ligne

Pour rendre le streaming plus agréable pour tout le monde, Facebook Gaming dévoile des outils pour les streamers pour lutter contre les trolls.

Regarder des streamers peut être amusant, sauf lorsque des trolls du web tentent de perturber la partie. Facebook essaie de donner aux créateurs de vidéos plus de pouvoir pour appliquer les normes de la communauté afin de rendre le visionnement plus accueillant pour la plupart des gens. Les outils incluent la capacité de définir des règles à l’avance que les viewers doivent accepter avant de publier. Les contrevenants peuvent être mis en sourdine ou interdits tout en étant informés des raisons de leur sanction.

Ceux qui ont passé du temps sur les streams Twitch ou même sur les commentaires YouTube savent à quel point certaines communautés peuvent être toxiques. Facebook espère combattre les trolls en donnant aux streamers des outils pour appliquer les règles de la communauté. Le géant des réseaux sociaux s’est associé à la Fair Play Alliance pour définir des règles et des lignes directrices que les streamers peuvent utiliser.

Les outils incluent un tableau de bord qui comporte un bouton « Règles de discussion » qui permettra aux streamers d’accéder aux règles de discussion, de les rendre plus visibles et de fournir une base de référence de huit règles pour commencer. Facebook dit que ceux-ci se développeront et se mettront à jour en fonction des commentaires reçus des créateurs de contenu. La fonctionnalité sera déployée à un ensemble limité d’utilisateurs avant d’être disponible pour tout le monde dans les mois à venir. Les règles comprennent:

Soyez tolérant: tout le monde est le bienvenu, quelle que soit sa race, son origine ethnique, son origine nationale, son appartenance religieuse, son orientation sexuelle, son sexe, son identité de genre ou ses capacités.

Respectez les limites: ne faites pas d’avances ou de commentaires sur l’apparence qui pourraient mettre quelqu’un mal à l’aise.

Ne critiquez pas: nous avons tous des styles différents – ne jugez pas le gameplay ou le choix de jeu de quelqu’un.

Ne soyez pas impoli: ne provoquez, ne menacez ou insultez personne intentionnellement. On est tous là pour s’amuser.

N’inondez pas le chat: continuez la conversation, mais n’envoyez pas à plusieurs reprises les mêmes commentaires.

Ne faites pas de promotion: nous ne sommes pas ici pour un argumentaire de vente. Restez concentré sur le flux.

Surveillez votre language: s’il est choquant, obscène, vulgaire ou inflammatoire, laissez-le de côté.

Pas de blasphème.

Les créateurs de contenu peuvent créer des descriptions personnalisées pour afficher les directives de participation au chat. Les internautes devront accepter les règles avant de pouvoir laisser un commentaire. Cependant, si quelqu’un enfreint les règles, les créateurs peuvent immédiatement supprimer la personne avec tous ses commentaires. De plus, les modérateurs peuvent donner des informations à la personne interdite sur les règles qui ont été violées.

Il existe également un nouveau tableau de bord de modération qui aide les mods à supprimer les commentaires nuisibles, à désactiver temporairement les visionneuses perturbatrices ou à les interdire purement et simplement. Les viewers interdits pourront toujours regarder le flux, mais ne pourront ni commenter ni réagir.