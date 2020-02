Twitter revoit l’affichage des réponses sur iOS afin de faciliter le suivi des conversations

Afin de faciliter le suivi des conversations, Twitter a revu la présentation des réponses à un tweet sur iOS.

Twitter a annoncé aujourd’hui un subtil changement de design au sein de son application iOS qui pourrait contribuer grandement à la fois à faciliter l’analyse et la connexion des conversations. Le changement, qui semble être un changement effectué du côté de Twitter, ce qui ne nécessite pas de mise à jour, concerne la fonctionnalité de filiation dans la chronologie Twitter, qui fait actuellement un mauvais travail en terme de différenciation entre les tweets et les réponses classiques.

La mise à jour trace maintenant une ligne concrète entre un tweet parent et les réponses, les réponses étant légèrement en retrait et reliées par la série de lignes verticales et horizontales. Cela fait qu’une conversation Twitter ressemble effectivement à un fil de notes connectées. La fonctionnalité a été présentée pour la première fois dans l’application expérimentale bêta twttr de la société au printemps de l’année dernière. Elle affiche uniquement ces discussions pour les réponses des personnes que vous suivez, afin que votre chronologie ne sera pas inondée de tweets de personnes aléatoires que vous ne connaissez pas.

Twitter dit que cette «nouvelle mise en page permet de voir plus facilement qui répond à qui afin que vous puissiez participer à des conversations pertinentes», indiquant clairement que la société espère que le changement encouragera les utilisateurs à répondre aux tweets et à participer plus souvent aux conversations plutôt que de simplement parcourir la timeline.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.

This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 31, 2020