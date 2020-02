Une vidéo du Samsung Galaxy Z Flip fuite sur le web

Alors que sa présentation se déroulera le 11 février, une première vidéo du Samsung Galaxy Z Flip fuite sur le web.

Samsung a vraiment du mal à garder ses informations sur ses prochains produits, et notamment son prochain smartphone pliable de deuxième génération, le Galaxy Z Flip, qui se dévoila dans une première vidéo.

Alors que nous y voyons un design plus proche de la deuxième génération de smartphones à clapets, la vidéo divulguée répond à quelques questions sur la façon dont Samsung a atteint ce facteur de forme unique. Publié sur Twitter par @BenGeskin sans mentionner la source, mais fortement filigrané et sans aucune autre information, le petit design carré semble être un peu plus raffiné que le Samsung Galaxy Fold de l’année dernière.

Le clip de 19 secondes présente le processus de pliage et dégage de vraies vibrations Gameboy Advance SP. Une fois ouvert, nous avons un aperçu du grand écran intérieur, tandis que nous pouvons même apercevoir rapidement le petit écran AMOLED extérieur qui montre l’heure et affiche d’autres informations clés sur l’appareil.

Lancé aux côtés de la série Galaxy S20 plus tard ce mois-ci, nous en savons déjà beaucoup sur le Galaxy Z Flip avant l’apparition de cette vidéo. Nous y attendons un Snapdragon 855+, au moins 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il n’y a pas de confirmation pure et simple de ces spécifications dans le clip ultra-court.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Le format d’image 22: 9 garantit que, lorsqu’il est déplié, le Galaxy Z Flip sera de grande taille mais sans vraiment sacrifier d’espace. Nous ne voyons pas la charnière à 70 et 110 degrés qui a été annoncée, mais le simple fait de voir l’écran se déployer et fonctionner normalement est probablement suffisant pour la plupart.

Rappelons que Samsung dévoilera la série Galaxy S20 et le téléphone Galaxy Z Flip le 11 février, soit dans quelques jours.