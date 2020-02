Par sécurité, Microsoft va bloquer certains téléchargements dans son navigateur Edge

Microsoft prévoit de bloquer le téléchargement des applications potentiellement indésirables via son navigateur Edge.

Pour la sécurité des utilisateurs, Microsoft prévoit de bloquer certains téléchargement d’applications potentiellement indésirables via son navigateur Edge. Connues sous le nom de crapware ou d’adware, ces applications ne sont pas nécessairement des logiciels malveillants, mais peuvent être des barres d’outils, remplies de publicités ou de notifications ennuyeuses, ou regrouper des mineurs de crypto-monnaies. Edge utilise déjà un filtre SmartScreen pour se protéger contre le phishing et les malwares, mais cette fonctionnalité bloque également les téléchargements « de réputation faible qui peuvent entraîner des comportements inattendus ».

La nouvelle fonctionnalité apparaît dans les versions bêta de Microsoft Edge, ce qui suggère qu’elle sera bientôt disponible sur le canal stable. Cependant, Microsoft n’active pas cette fonctionnalité par défaut. Vous devrez l’activer à partir de la partie confidentialité et services des paramètres Edge.

Google et Mozilla offrent également des protections de navigation similaires contre les malwares et le phishing, mais Microsoft affirme que cette nouvelle fonctionnalité Edge va plus loin que le service de navigation sécurisée de Google. Jusqu’ici, Microsoft fournissait cette protection uniquement aux entreprises clientes à l’aide de la protection avancée contre les menaces Microsoft Defender. Désormais, la protection est accessible à toutes les entreprises et à tous les consommateurs via Edge.

Grâce à la publication de cette mise à jour, Microsoft Edge continue de gagner en popularité. Car, si Chrome reste pour l’instant le navigateur le plus utilisé au monde par les internautes, avec une part de marché de 67%, des tests confirment que le nouveau Microsoft Edge apparait désormais comme un concurrent solide au navigateur de Google.

Vous pouvez la télécharger directement sur le site de Microsoft. Chromium Edge offre en outre un meilleur contrôle de la vie privée.