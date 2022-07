Où acheter des consoles de jeux ?

Avez-vous toujours voulu essayer les jeux sur console, mais vous avez toujours hésité à savoir comment vous y prendre ? Ce sera désormais une évidence pour vous lorsque vous aurez pris connaissance du mode d’emploi pour en choisir une. La place de marché numérique d’Eneba n’est pas seulement un lieu où sont présentées les plus grandes offres de jeux, c’est aussi le principal conseiller qui guide chaque joueur dans le labyrinthe des choix abondants et des incertitudes. Vous voulez en savoir plus sur les consoles de jeux ? Alors, c’est parti !

Magasin physique vs marketplace en ligne – un débat sans fin

L’achat d’une console de jeux en magasin est séduisant, mais sauter précipitamment sur une telle décision pourrait être une erreur. Voici quelques éléments à connaître avant d’acheter une console de jeux :

La console de jeux ne va pas constituer votre seul achat. Il est très important de se rappeler qu’une console de jeux n’est pas un appareil tout compris qui est livré avec tous les accessoires, les jeux vidéo et les fonctions de service. Bien qu’une manette soit généralement incluse dans le pack de votre console, d’autres manettes Xbox ou manettes Switch doivent être achetées en plus. De plus, si le multijoueur hors ligne est disponible, le multijoueur en ligne est un service qui peut nécessiter d’être commandé. Vérifiez donc bien vos besoins.

En magasin, le prix peut être nettement plus élevé. Il n’est pas difficile d’imaginer que les nouveaux produits achetés en magasin sont les versions les plus chères d’eux-mêmes. Leur conditionnement et leur transport augmentent non seulement leur valeur monétaire, mais génèrent également davantage de déchets. Si vous souhaitez éviter de tels problèmes, rendez-vous sur les places de marché en ligne. À la différence des magasins physiques, elles offrent plusieurs options et plusieurs prix en un seul endroit, ce qui vous permet d’être sûr de prendre une décision en toute connaissance de cause.

C2C – plus il y a de choix, mieux c’est

Il faut garder à l’esprit que dans certains cas, les places de marché C2C (Customer to Customer) permettent de contourner les problèmes auxquels les magasins sont confrontés. Par exemple, les pénuries d’articles. Tout comme les Xbox Séries S /X, la PS5 est la dernière génération de console à exister en ce moment. En raison de l’engouement du public pour cette console de jeu, les créateurs n’ont pas été en mesure de mettre à la disposition des magasins les quantités de consoles demandées. Toutefois, d’autres joueurs qui ont mis la main dessus ont pu l’utiliser et la revendre ensuite à d’autres joueurs qui en voulaient – voilà l’une des façons dont les joueurs ont fait face au problème de pénurie. Dès lors, le C2C est devenu de plus en plus à la mode pour des raisons financières et de durabilité.

Il s’agit d’un excellent moyen pour la communauté de s’engager les uns envers les autres. Alors que vous êtes à la recherche d’une console, un autre gamer pourrait en avoir une qui prend la poussière sur son étagère. Il a peut-être une Xbox One d’occasion , une PS4, un ordinateur portable, un casque ou tout autre appareil d’occasion et peut vous le vendre à un prix dérisoire. Dans un sens, il s’agit d’une forme d’échange. Les gamers vendent leurs produits à d’autres gamers afin de pouvoir faire de la place pour de nouveaux stocks. De plus, les places de marché de jeux d’aujourd’hui veillent à ce que l’espace reste digne de confiance, et sûr à la fois pour le vendeur et l’acheteur. Le C2C est le moyen de construire la diversité des biens : les gamers se rassemblent et apportent tout ce qu’ils ont – des vieux appareils vintage aux appareils flambant neufs. Alors soyez attentifs !

Les marketplaces de jeux sont destinés aux personnes soucieuses de respecter l’environnement, d’économiser de l’argent ou qui n’aiment pas perdre leur temps à flâner dans les magasins. Il est facile de s’inscrire sur une place de marché de jeux. Qui sait, peut-être que dans 5 minutes une console de jeu viendra se glisser dans votre panier ! Ne manquez jamais une occasion d’essayer quelque chose de nouveau, car cela peut parfois transformer votre vie !