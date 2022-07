Zelda: Breath of the Wild : un mod permet le multijoueur local en écran partagé

Zelda: Breath of the Wild : il est possible de jouer en multijoueur jusqu’à 4 joueurs grâce à un nouveau mod.

Avec plus de 26 millions d’exemplaires vendus, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est l’un des jeux Nintendo Switch les plus vendus à ce jour. Il a également la particularité d’être le seul jeu solo dans le top cinq, mais cela va bientôt changer grâce à la communauté de modding.

L’utilisateur Kirbymini a développé un mod multijoueur coopératif à écran partagé pour Breath of the Wild qui pourrait retenir certains joueurs jusqu’à ce que la suite de Nintendo soit prête.

Une première vidéo sur YouTube montre le mod coopératif de canapé en action, avec deux liens – un en haut et un en bas. Chaque joueur a son propre HUD mais il semble qu’ils partagent des attributs/statistiques.

Le gameplay semble raisonnablement fluide, bien que le créateur de la vidéo ait déclaré que les choses pouvaient prendre du retard si les joueurs s’aventuraient trop loin les uns des autres. Les choses deviennent également un peu bancales pendant les scènes coupées car un seul joueur voit la scène, l’écran se fige juste en place pour le joueur deux.

D’autres effets, comme le ralentissement du temps, affectent les deux joueurs simultanément.

Le mod doit sortir le 29 juillet mais n’est pas compatible avec le matériel Switch actuel. Pour y jouer, vous aurez besoin d’un émulateur qui exécute les titres Wii U sur le PC.

Nintendo a annoncé une suite à Breath of the Wild à la mi-2019 et a partagé des séquences de gameplay à l’E3 2021. Le jeu devait initialement être lancé cette année, mais en mars, Nintendo a annoncé qu’il le repoussait au printemps 2023.