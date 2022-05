Netflix gratuit : comment regarder des séries et films gratuitement

Vous vous demandez comment utiliser Netflix gratuitement et légalement ? Voici 6 astuces pour obtenir un compte Netflix gratuit.

Quel que soit le nombre de services de streaming sur le Web, personne n’a été capable de battre ou même de s’approcher de Netflix en terme de popularité. En effet, Netflix offre non seulement le plus grand nombre de films, documentaires et séries TV, mais aussi les plus populaires et de qualité.

La qualité a un prix et la plateforme n’est pas différente des autres services classiques. Pour continuer à fournir un contenu attractif, Netflix doit générer des revenus, raison pour laquelle il est également le fournisseur de services de streaming le plus cher.

Le premier forfait, Essentiel coûte 8,99 €/mois. Avec cette offre à moins de 10 €, vous pouvez regarder Netflix sur 1 écran. Par contre, les contenus vidéos ne pourront ni être en haute définition (HD) ni en Ultra HD.

Le second, appelé Standard, est à 13,49 €/mois. À la différence du premier, il vous autorise à utiliser jusqu’à 2 écrans en simultané. Ce qui est très pratique dans le cas où vous souhaitez voir votre série préférée et qu’un autre membre de votre famille désire, lui, voir un film. En choisissant ce forfait, seule la qualité HD est disponible.

Le troisième est l’abonnement Premium, avec lequel vous vous engagez à payer 17,99 €/mois. À ce prix‑là, vous pourrez voir séries et films Netflix sur 4 écrans en simultané et avec une qualité vidéo HD et Ultra HD.

Chaque abonnement mensuel représente un coût et beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d’y consacrer un budget.

Avoir un Compte Netflix gratuit

Il existe des moyens d’accéder à du contenu premium sur Netflix sans rien payer. Il ne s’agit pas de télécharger des torrents illégalement. Ici, , nous allons évoquer les moyens légaux d’accéder à Netflix, sur votre smartphone/tablette iOS ou Android, ou bien encore sur votre TV. Voyons comment vous pouvez obtenir un compte Netflix gratuit, illimité et légal.

1. Partager avec son entourage un compte Netflix

Il s’agit de la méthode la plus simple pour accéder à un compte Netflix illimité et gratuit. Comme nous le précisons plus haut, l’abonnement de base qui commence à 8 €/mois ne permettra qu’à une seule personne de diffuser Netflix à la fois. Vous ne pouvez pas diffuser sur deux appareils simultanément.

Le forfait Standard vous permettra de diffuser sur deux appareils et le forfait Premium prend en charge 4 appareils à la fois. Si vous avez un ami ou un membre de votre famille est abonné à l’un des deux abonnements, vous pouvez lui demander de vous donner les informations d’identification. Après tout, cela ne coûtera rien. Pourquoi ne pas aider un frère/une soeur ?

Qu’en est-il des recommandations, des favoris et des listes ? Netflix vous permet de créer plusieurs profils, chacun ayant ses propres paramètres, recommandations et favoris. Ainsi, personne n’est obligé de savoir ce que vous regardez.

Cliquez sur le menu et sélectionnez Gérer les profils ou suivez ce lien. Cliquez sur Ajouter un profil pour créer un nouveau profil et nommez-le. Si vous ne souhaitez pas afficher votre historique de visionnage à vos amis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nettoyer votre profil à tout moment pour supprimer l’historique.

Bien que vous puissiez créer différents profils, le mot de passe restera le même, permettant à tout utilisateur de changer de profil. C’est le meilleur moyen d’obtenir Netflix gratuitement et légalement.

2. Essai gratuit de Netflix

Si vous n’avez personne pour vous dépanner, vous vous demandez sûrement comment obtenir un code Netflix gratuit ? Sachez que le service permet aux nouveaux utilisateurs d’essayer la plateforme gratuitement. Ceci est connu comme la période d’essai et dure généralement un mois. Vous obtenez un accès illimité et sans restriction à tout le contenu pendant ces 30 jours. C’est une bonne occasion de regarder Netflix gratuitement. Après cette période, Netflix débitera votre carte de crédit ou votre identifiant PayPal en fonction du mode de paiement que vous avez entré.

Pour obtenir la version d’essai gratuite, créez un compte et laissez-le en l’état. Ne souscrivez à aucun abonnement. Netflix remarquera alors que vous n’avez pas franchi le pas et vous enverra un courrier d’offre de lancement avec un lien vers une formule d’essai.

Suivez simplement le lien et complétez votre profil. Que se passe-t-il après la fin de la période d’essai? À la fin de votre période d’essai, si vous ne devenez pas un client payant, la plateforme peut envoyer une autre invitation pour la période d’essai. Notez que cela peut prendre plusieurs mois avant que vous ne soyez invité à nouveau. Et si vous ne pouvez pas attendre d’être invité à nouveau ? Profitez gratuitement de Netflix, puis commencez à payer. Sinon, vous pouvez partir sur un autre sentier, voir ci-dessous pour faire plusieurs essais.

3. Effectuer de multiples essais gratuits

Cette méthode pour regarder gratuitement Netflix est légale mais implique quelques efforts. Vous aurez besoin de plusieurs identifiants de messagerie et de cartes de crédit pour obtenir Netflix gratuitement et en toute légalité. Voilà comment cela fonctionne.

Vous créez un compte et vous recevez une offre de période d’essai. Une fois la période d’essai terminée, vous créez un autre compte, en utilisant cette fois un nom, un identifiant de messagerie et des informations de paiement différents. Cela vous donnera une autre période d’essai gratuite.

Vous avez compris le principe ? Chaque fois que vous créez un nouveau compte, Netflix pense que vous êtes un nouveau client intéressé par son produit. Le service souhaite augmenter sa base d’utilisateurs et pour ce faire, il vous enverra une nouvelle offre de période d’essai pensant que c’est la première fois.

Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser à chaque fois des méthodes de facturation et des noms différents. Cela peut fonctionner sans plusieurs cartes de crédit, mais plus vous avez de cartes et de méthodes de facturation, meilleures sont vos chances. Vous pouvez obtenir autant de périodes d’essai gratuites.

(Vous devrez peut-être vous déconnecter de votre compte actuel, effacer le cache de votre navigateur et les fichiers d’historique Internet avant de tenter une nouvelle période d’essai.)

Pour la facturation, quatre modes de paiement sont disponibles. Vous pouvez utiliser des cartes de crédit, des cartes prépayées, des codes cadeaux et PayPal.

Où trouver l’offre d’essai de 30 jours ?

L’offre gratuite d’une période d’essai d’un mois est également disponible sur la page d’accueil de Netflix. Il suffit de visiter le site, de créer un compte et d’utiliser différentes méthodes de facturation et détails du compte à chaque fois. Comme nous l’avons précisé plus tôt, vous pouvez également bénéficier d’un nouveau mois d’essai gratuit sous quelques mois. Ainsi, lorsque vous aurez épuisé vos cartes de crédit et d’autres méthodes de facturation, vous pourrez recevoir une autre invitation sur l’un de vos anciens comptes !

Utiliser Paypal

Voici un truc bien fait avec PayPal. Lorsque vous avez épuisé vos cartes de crédit, utilisez le compte PayPal. Créez un compte sur PayPal en utilisant les mêmes cartes de crédit que vous avez utilisées sur Netflix. Lorsque vous sélectionnez PayPal comme méthode de facturation, ils n’ont aucun moyen d’accéder aux détails de votre carte de crédit. Ils ne savent donc pas si vous avez déjà utilisé la même carte de crédit.

Vous pouvez répéter le même processus pour vos cartes de débit en les liant à de nouveaux comptes PayPal. Avez-vous des membres de votre famille intéressés à regarder Netflix? Si tel est le cas, vous pouvez également utiliser leurs détails de facturation, ce qui vous laisse encore plus de temps pour ajouter des détails de facturation différents.

4. Les générateurs de comptes Netflix gratuits

Il existe sur le web des sites qui vous propose de générer des comptes Netflix gratuits ou de cookies Netflix à renouveler de temps en temps. Même si cette dernière solution peut paraître tentante, elle n’est pas recommandée. Pourquoi ? Comme souvent, ces sites sont peu fiables et détournent les conditions d’utilisation de Netflix et ne peuvent donc pas vous garantir une bonne sécurité.

5. Recevoir Netflix avec un abonnement chez Canal Plus ou Free

Canal Plus

Les abonnés CANAL+ qui souscrivent au pack CINE/SERIES ont accès dans un même abonnement à la chaîne premium CANAL+ et au service Netflix.

Ce pack comprend l’offre Netflix Standard (2 écrans, HD) et est proposé au lancement à 15 euros/mois, en plus de l’abonnement à CANAL+. Il comprend également plus de 20 chaînes cinéma et séries déjà présentes dans le pack CINE/SERIES.

Free

Dans certains de ses abonnements à Internet, Free offre à ses clients un accès gratuit à Netflix. Cette offre n’est valable que pour les abonnements à la Freebox One et à la Freebox Delta. De plus, ces abonnements donnent uniquement un accès gratuit à la formule Essentiel de Netflix, soit le forfait de base. Pour avoir accès aux formules Standard ou Premium, il faudra sortir le portefeuille.

6. Recevoir Netflix gratuitement via les abonnements IPTV

Autre méthode, très en vogue notamment chez les fans de foot, l’IPTV (Internet Protocol TeleVision). Il s’agit donc d’une technologie de diffusion de la télévision par internet. Ce protocole est tout à fait légal et certains services comme Molotov utilise. Même chose pour Canal+ avec son service myCanal ou SFR avec l’offre RMC Sport numérique.

Mais contrairement à ces offres payantes, des abonnements IPTV vous proposent Canal, RMC Sport, chaines étrangères, et autres services en français moyennant quelques euros par mois. Et en plus de ces milliers de chaînes accessibles depuis le boîtier, ces fournisseurs surfent aussi sur la popularité les séries et films du catalogue Netflix, d’Amazon Prime, ainsi que les programmes de HBO, pour attirer de nouveaux clients.

Terminons sur quelques chiffres : la plateforme américaine compte 125 millions d’abonnés à travers le monde, et chaque jour, pas moins de 100 000 nouveaux clients rejoignent le service de sVOD !