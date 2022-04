Comment la réalité virtuelle peut-elle aider les joueurs de football professionnels ?

Il ne fait aucun doute que la réalité virtuelle a pris le monde d’assaut. Il semble que presque tout le monde en parle, et pour une bonne raison : c’est une technologie incroyable.

Mais saviez-vous que la réalité virtuelle peut également être utilisée pour accompagner les athlètes de haut niveau ? Dans cet article, nous allons voir comment la réalité virtuelle peut aider les footballeurs professionnels à améliorer leurs performances sur le terrain. Restez avec nous pour en apprendre plus !

Rappel : la réalité virtuelle, c’est quoi ?

La réalité virtuelle est un environnement généré par ordinateur qui simule la réalité, comme son nom l’indique. Elle offre une expérience immersive ultra réaliste. De nos jours, elle est utilisée à des fins de divertissement la plupart du temps, mais aussi d’éducation et de formation.

Il existe différentes façons d’accéder à la réalité virtuelle. L’utilisateur peut se munir d’un casque VR, qui est la manière la plus immersive d’expérimenter la réalité virtuelle. L’avantage de ce type de casque est qu’il permet à l’utilisateur d’être complètement immergé dans le monde artificiel.

Le meilleur casque VR vendu de nos jours reste l’Oculus Quest 2 . Pour fonctionner, celui-ci ne nécessite pas d’ordinateur ou de téléphone. Il est facile à installer et il est très confortable à porter. De plus, il bénéficie d’excellentes critiques de la part des acheteurs.

On peut est tout de même avoir accès à la réalité virtuelle sans casque. En effet, il est possible d’utiliser un téléphone ou un ordinateur avec un logiciel spécial. Cela est d’ailleurs conseillé à ceux qui pourrait avoir des problèmes de vue et qui ne supporteraient pas les casques.

Maintenant que nous avons réglé cette question, voyons comment cette technologie avancée peut améliorer le quotidien des joueurs de football professionnels.

Quand la réalité virtuelle s’invite à l’entraînement

Depuis quelques temps, il n’est pas rare d’entendre les clubs de football français annoncer qu’ils vont se servir de la réalité virtuelle pour optimiser les entraînements de leurs joueurs professionnels.

Tout d’abord, elle peut créer un environnement d’entraînement réaliste. Cela peut être particulièrement pratique pour les joueurs qui se remettent d’une blessure, car cela leur permet de s’entraîner sans imposer de stress à leur corps.

Deuxièmement, la réalité virtuelle peut être utilisée pour étudier les vidéos de matchs et identifier les erreurs commises. Ceci est particulièrement utile pour les nouvelles recrues qui veulent s’adapter rapidement et apprendre le style de jeu de leur nouvelle équipe.

Enfin, la réalité virtuelle permet de simuler des situations de match et d’observer le style de l’équipe adverse. Pour les joueurs qui veulent trouver les points faibles de leurs adversaires, aucun doute, cette utilisation a tout son sens.

Le Stade Rennais, précurseur dans le domaine de la réalité virtuelle

Les Bretons du Stade Rennais , l’équipe de football de Rennes, ne sont pas surpris de voir cette avancée technologique dans leur sport favori. Eux-mêmes sont habitués à manier cette technologie grâce à leur collaboration avec la MimeTIC team de l’ INRIA .

Est-ce grâce à ce procédé que l’équipe de football de Rennes performe si bien ces dernières années ? La saison 2021/2022 semble réussir aux joueurs qui ont hissé leur équipe à la troisième position du championnat de France, la Ligue 1, avec 59 points en date du 28 avril 2022, en 34 rencontres disputées (18 victoires, 5 nuls et 11 défaites pour le moment). C’est d’ailleurs ce qui vaut à l’équipe de se voir attribuer la cote de 2.00 (le 28 avril) pour une position dans le top 3 après la dernière journée sur le site du bookmaker Betway . Voilà qui serait un résultat plus qu’honorable pour les hommes de l’entraîneur lyonnais, Bruno Génésio.

Il n’y a pas que l’entraînement

La réalité virtuelle peut également être utilisée pour créer une représentation réaliste du stade dans lequel se déroulera le match. Cela peut aider les joueurs à s’habituer à leur environnement et à se sentir plus à l’aise le jour du match.

L’expérience peut aussi être améliorée pour les supporters. En effet, en 2015, c’est le LOSC , l’équipe de football de Lille, qui avait proposé à ses fans de vivre certains matchs autrement, grâce à la plateforme YouTube et son mode 360°. Les heureux supporters pouvaient alors se retrouver dans les vestiaires avec les joueurs, à l’entrée sur le terrain (un moment toujours émouvant pour un vrai fan de football), et même sur le terrain.

Nous pouvons très bien imaginer également que toutes les grandes compétitions, dans un futur plus ou moins proche, seront accessibles en réalité virtuelle. C’était déjà le cas durant la Coupe du Monde de Football 2018 qui se déroulait en Russie. A cette occasion, une chaîne de télévision mondialement connue, la BBC, proposait la retransmission en VR de 33 matchs de la compétition. C’est tout de même bien mieux qu’une simple retransmission en streaming, n’est-ce pas ?

Selon nous, c’est une évolution intéressante et pratique qui permettrait à un nombre bien plus important de supporters de pouvoir admirer leurs idoles sur les terrains. Il y aurait un effet de démocratisation du show sportif en général qui profiterait aux classes sociales moins aisées qui n’ont pas toujours la possibilité de dépenser des centaines d’euros pour assister aux évènements dans la vie réelle.

Bien entendu, nous parlons de football dans cet article mais l’application de la réalité virtuelle est infinie et pourrait donc se faire dans tous les sports, du tennis au basket-ball en passant par le cricket ou le golf. Même le monde de l’entreprise se met à penser à la réalité virtuelle.

Aujourd’hui, cette technologie n’a pas encore été développée en masse car les équipements sont toujours coûteux mais dans les années à venir, il ne serait pas impossible que nous puissions tous nous immerger dans une compétition sportive depuis notre canapé, notre transat, dans un avion … plus de limites !