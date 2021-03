WhatsApp ajoute des appels vocaux et vidéo individuels à son application de bureau

WhatsApp lance aujourd’hui les appels vocaux et vidéo individuels sur son application de bureau.

WhatsApp a ajouté la prise en charge des appels vocaux et vidéo privés et sécurisés vers ses applications de bureau Windows et Mac. L’ajout pourrait ne pas plaire à ceux qui préfèrent utiliser la version mobile de WhatsApp, mais pour les guerriers de bureau, c’est une bonne alternative à Zoom.

Le service de messagerie et de VoIP appartenant à Facebook a déclaré qu’au cours de l’année dernière, ils avaient constaté une augmentation significative du nombre de personnes qui s’appelaient sur WhatsApp. Le jour de la Saint-Sylvestre, par exemple, le service a établi un nouveau record personnel pour la plupart des appels effectués en une seule journée avec 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo.

WhatsApp s’est assuré d’optimiser ses nouvelles fonctionnalités spécifiquement pour le bureau, en veillant à ce qu’elles fonctionnent à la fois en mode paysage et portrait. De plus, les appels apparaissent dans une fenêtre autonome redimensionnable qui est configurée pour être toujours au premier plan afin qu’ils ne se perdent pas dans un onglet de navigateur ou derrière d’autres fenêtres.

Comme pour les autres formes de communication sur WhatsApp, les appels vocaux et vidéo sur le bureau sont cryptés de bout en bout, ce qui signifie que WhatsApp ne peut ni les entendre ni les voir.

L’entreprise commence par des appels individuels sur l’application de bureau pour garantir une expérience fiable et de haute qualité. À terme, la fonctionnalité sera étendue pour inclure les appels vocaux et vidéo de groupe, nous dit-on.

WhatsApp n’a montré aucun signe de ralentissement de son déploiement de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps. En janvier, la société a ajouté l’authentification faciale et par empreintes digitales à ses plates-formes Web et de bureau, et à la fin de 2020, nous avons vu l’introduction de messages en voie de disparition.