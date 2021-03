Amazon change son nouveau logo pour un problème de moustache

Amazon a revu sa nouvelle identité visuelle de son application Android et iOS car le logo ressemblait apparemment trop à Adolf Hitler.

Si vous faisiez partie de ceux qui ont regardé le nouveau logo d’Amazon et qui se sont sentis mal à l’aise par sa ressemblance apparente avec Adolf Hitler, voici une bonne nouvelle: la société a modifié l’image, diminuant sa ressemblance avec le leader du Troisième Reich.

Le scénario improbable est venu après qu’Amazon ait lancé son principal logo de son application Android et iOS en janvier, remplaçant l’icône de caddie précédente. Il était censé ressembler à l’un des colis de l’entreprise avec un morceau de ruban déchiré en haut. Étrangement, certaines personnes se sont plaintes du fait que la bande épineuse ressemblait à la moustache qui est à jamais associée au dictateur nazi.

«Ce n’est pas seulement un scotch déchiré, c’est un scotch déchiré qui a une forme similaire et qui se trouve juste au-dessus d’une bouche souriante. Pour moi, cela ressemble à un joyeux petit Adolf en carton», a écrit un client.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021