Amazon facilite l’accès à son assistant virtuel Alexa sans avoir à toucher à son téléphone

L’assistant virtuel Alexa d’Amazon vous permet désormais de le déclencher sans avoir à toucher votre téléphone.

Amazon apporte une petite modification à l’application compagnon Alexa sur iOS et Android; dans quelques jours, vous n’aurez plus besoin d’appuyer sur le bouton bleu Alexa sur votre écran pour prononcer une commande vocale. Malheureusement, le nouveau mode «mains libres» ne fonctionne apparemment que si vous lancez l’application et la maintenez ouverte en permanence sur votre téléphone. Vous ne pourrez donc pas utiliser Alexa sur votre smartphone sans le déverrouiller si vous ne l’avez pas lancé au préalable.

Si vous voulez vraiment un téléphone qui vous permet d’utiliser Alexa comme assistant vocal de votre téléphone, Amazon vend un tas de smartphones estampillés «Alexa-Built In» où il s’associe avec des fabricants Android comme OnePlus, Motorola et Sony pour vous permettre de réveiller Alexa uniquement via votre voix. Si vous ne voulez pas abandonner votre iPhone, vous pouvez tromper Siri pour lancer l’application Alexa: dites d’abord «Hey Siri, ouvre l’application Alexa», déverrouillez votre iPhone, puis vous devriez pouvoir demander Alexa pour faire différentes opérations. Vous n’aurez pas à toucher votre iPhone si vous avez un Face ID; il suffit de jeter un coup d’œil rapide pour le déverrouiller.

Les commandes vocales mains libres offrent une commodité aux consommateurs qui effectuent plusieurs tâches à la fois ou ont les mains pleines. Cela permet également de donner aux personnes à mobilité réduite ou à mobilité réduite un moyen plus accessible d’utiliser leurs appareils au quotidien. Sur les ordinateurs Windows, Alexa est en mode mains libres depuis l’année dernière; L’application musicale d’Amazon dispose également d’un mode mains libres depuis 2017, vous permettant de demander à Alexa de jouer de la musique en utilisant uniquement votre voix.