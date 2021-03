Fortnite : un joueur âgé de huit ans a reçu 33000 $ et un PC de 5000 $ pour devenir pro

Un joueur américain âgé de seulement huit ans a reçu 33000 $ et un PC de 5000 $ pour devenir pro sur le jeu Fortnite.

Imaginez avoir huit ans et recevoir 33 000 $ avec un PC de 5 000 $ après être devenu un joueur professionnel. Pour Joseph Deen, mieux connu sous le nom de Gosu, cela est devenu une réalité en décembre dernier lorsqu’il a signé avec l’organisation eSport Team 33, faisant de lui le deuxième plus jeune joueur professionnel de tous les temps.

Deen, basé en Californie, joue à Fortnite depuis l’âge de quatre ans et a été remarqué pour la première fois par la Team 33, il y a 18 mois. « J’ai beaucoup pensé à être un joueur professionnel, mais personne ne m’a pris au sérieux jusqu’à l’arrivée de la Team 33 », a-t-il déclaré à la BBC.

Un recruteur de l’équipe a repéré le talent de Deen et a commencé à jouer des matchs en tête-à-tête avec le garçon, réalisant finalement que s’ils ne le signaient pas, quelqu’un d’autre le ferait.

Fortnite est classé T (pour les adolescents) par l’ESRB et a une note PEGI de 12, bien que quiconque a joué à une partie en ligne Call of Duty sache que l’âge est rarement dissuasif pour les enfants. Cependant, son jeune âge signifie qu’il ne participera pas à des compétitions Fortnite avec des prix en cash avant l’âge de 13 ans, bien qu’il puisse toujours participer à des tournois où l’argent n’est pas offert. Il est également interdit de Twitch jusqu’à son treizième anniversaire.

« Joseph est légalement autorisé à participer à des tournois sans coupe », a déclaré le PDG et fondateur de l’équipe 33, Tyler Gallagher. « Nous prévoyons également de renforcer sa présence en ligne via YouTube, ce qui est également légal. Avec sa présence en ligne, nous prévoyons de créer des produits pour lui et de les vendre également. Donc, à notre avis, si nous pouvons gagner 33 000 $ sur tout cela, nous au cours des prochaines années, nous gagnons, et c’est pour cela que nous visons. »

La Team 33 a ajouté qu’elle prévoyait de « le préparer à devenir un joueur de haut niveau », ce qui peut être un mauvais choix de mots quand on parle d’un enfant de huit ans.

Il y a eu des inquiétudes à propos de la signature d’un contrat par quelqu’un d’aussi jeune que Deen, mais sa mère, Gigi, n’est pas concernée. « Le contrat est fait pour le protéger vraiment. Il peut se retirer quand il le veut et c’est totalement flexible. C’est selon ses conditions et mes conditions. C’est vraiment comme un enfant acteur, mais ils feraient plus d’heures que lui », dit-elle.

Deen n’est pas le plus jeune joueur professionnel de tous les temps. Selon le Guinness Book of Records, un autre joueur américain, Victor De Leon III, connu en ligne sous le nom de « Lil Poison », détient cet honneur après avoir signé un accord pro en 2005 à l’âge de sept ans.