Google promet d’arrêter de vendre votre historique de navigation aux annonceurs

Google prévoit d’arrêter de vendre des annonces publicitaires basées sur l’historique de navigation de ses utilisateurs.

Google a annoncé mercredi qu’il cesserait de vendre des publicités ciblées en fonction de votre historique de navigation. Le géant de la recherche s’est appuyé sur des données principalement collectées via des cookies tiers pour fournir aux utilisateurs des publicités adaptées à leurs goûts et à leurs intérêts. Cependant, cela a conduit à une «érosion de la confiance» qui, selon la société, doit être corrigée.

« En fait, 72% des gens estiment que presque tout ce qu’ils font en ligne est suivi par des annonceurs, des entreprises technologiques ou d’autres entreprises, et 81% disent que les risques potentiels auxquels ils sont confrontés en raison de la collecte de données l’emportent sur les avantages », a déclaré Google. Directeur de la gestion des produits David Temkin, citant une étude du Pew Research Center. « Si la publicité numérique n’évolue pas pour répondre aux préoccupations croissantes des gens concernant leur vie privée et la façon dont leur identité personnelle est utilisée, nous risquons l’avenir du Web libre et ouvert. »

En janvier, Google a révélé un plan visant à éliminer progressivement les cookies de suivi au cours des deux prochaines années. Temkin a souligné qu’une fois que les cookies tiers sont obsolètes, ils ne créeront pas d ‘ »identifiants alternatifs ». L’entreprise se rend compte qu’au départ, les concurrents proposeront des méthodes de suivi traditionnelles. Cependant, Google pense que cela ne durera pas longtemps à mesure que les préoccupations individuelles augmentent et que les réglementations en matière de confidentialité dans le monde continuent de se resserrer.

Google n’a pas l’intention de rester assis et de regarder cela se produire. Les futurs produits Web utiliseront des «API préservant la confidentialité». Les consommateurs et les annonceurs peuvent tous deux bénéficier des nouvelles technologies axées sur la confidentialité.

« Les progrès en matière d’agrégation, d’anonymisation, de traitement sur appareil et d’autres technologies de préservation de la vie privée offrent une voie claire pour remplacer les identifiants individuels », a déclaré Temkin.

L’apprentissage fédéré par cohortes (FLoC, Federated Learning of Cohorts) est une technologie que Google a testé pour utiliser à la place des cookies de suivi. En un mot, FLoC place les utilisateurs dans de grands groupes ayant des intérêts similaires, cachant efficacement les individus dans la foule. Jusqu’à présent, les tests ont montré un taux de conversion de 95% par rapport aux cookies tiers. Google a publié un livre blanc sur GitHub si vous êtes intéressé.

Les tests FLoC publics commenceront plus tard ce mois-ci avec la prochaine version du navigateur Chrome. L’intégration de Google Ads aura lieu au cours du deuxième trimestre. En avril, Chrome présentera sa « première itération » de contrôles utilisateur et d’autres à venir sont en attente de commentaires des utilisateurs finaux et de l’industrie.