Pourquoi la Nintendo Switch est-elle une console parfaite et pourquoi devriez-vous en posséder une ?

Quand il s’agit d’acheter une console, choisir une Playstation ou une Xbox semble tout naturel. Il s’agit des consoles les plus puissantes capables de faire tourner les jeux les plus récents. Cependant, bien que la Nintendo Switch ne puisse pas rivaliser avec la PlayStation et la Xbox en termes de puissance, ses ventes ne font qu’augmenter. C’est parce que la Switch est un petit bijou qui excelle là où les autres consoles échouent. Jetons un coup d’œil à ce qui rend la Nintendo Switch si populaire auprès des fans. Et si vous souhaitez la posséder, vous trouverez de bonnes affaires sur les consoles Nintendo Switch neuves et d’occasion sur des places de marché numériques telles qu’Eneba.

Qu’est-ce qui rend la Nintendo Switch si spéciale ?

Elle est bon marché. La Switch est déjà moins chère que la Xbox ou la PlayStation. Après la sortie de la Nintendo Switch OLED, de nombreux joueurs ont choisi de passer à la version supérieure. L’OLED n’est pas si différente d’une Switch ordinaire, vous ne manquerez donc rien d’important. Avec l’arrivée de la Switch OLED, le prix de la Switch ordinaire a baissé. Aujourd’hui, il est très facile de trouver des consoles Nintendo Switch d’occasion et à peine utilisées.

Une console hybride. Jusqu’à présent, Nintendo a toujours dominé le marché des consoles portables. La Switch a été un succès pour deux raisons principales. Premièrement, elle peut être votre principale console de salon lorsqu’elle est connectée à la télévision. Deuxièmement, elle peut être utilisée comme un appareil portable. Jouer avec la Switch apporte du confort. Vous pouvez aussi facilement glisser la console dans votre sac lorsque vous voyagez et avoir tous vos jeux avec vous, partout et à tout moment.

Des jeux emblématiques. Même les personnes qui ne jouent pas connaissent Mario. Nintendo est la maison du plombier mondialement connu qui sauve des princesses depuis près de 40 ans maintenant. Nintendo compte de nombreuses séries et personnages emblématiques. Legend of Zelda, Metroid, Bayonetta, Donkey Kong et Kirby – ne sont que quelques franchises bien-aimées que vous pouvez découvrir uniquement sur Nintendo Switch. Avec une carte cadeau Nintendo Switch , vous pouvez acheter tous ces jeux moins chers et faire partie de la famille Nintendo.

Un contenu adapté aux familles. Nintendo a toujours été orienté vers un contenu adapté aux familles. La plupart de leurs jeux ne présentent pas de cruauté ni de violence inutiles. De nombreux jeux comme Super Mario Party sont dédiés au jeu en grand groupe de personnes. La Nintendo Switch est parfaite pour les fêtes et les rassemblements.

L’histoire du gaming. Avec un abonnement à Nintendo Switch online , vous aurez accès à l’histoire du gaming ! Nintendo met à la disposition de ses abonnés une bibliothèque de jeux classiques NES et SNES. Si vous avez grandi dans les années 90, vous ferez un voyage dans votre enfance. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez découvrir les racines du jeu pour la première fois.

Cloud gaming. La Nintendo Switch n’est pas une console puissante et elle ne peut pas faire tourner les jeux que ses homologues peuvent faire. Vraiment ? Nintendo a déjà introduit le jeu via le cloud streaming. Cela signifie que la Switch peut exécuter des jeux qui, habituellement, ne sortiraient pas sur la console. Vous pouvez déjà jouer à des jeux exceptionnels comme Control ou Marvel’s Guardians of the Galaxy. De plus, Resident Evil Village, A Plague Tale : Requiem, et même Hogwarts Legacy arrivent sur Switch dans un avenir proche.

Si vous êtes le genre de personne qui apprécie le confort ou qui veut avoir ses jeux sur le pouce, la Nintendo Switch est un choix parfait. La console elle-même est bon marché et constitue un achat idéal si vous avez un budget plus serré. Il s’agit également d’un excellent investissement pour les parents. De nombreux jeux Nintendo évitent les contenus violents et les thèmes adultes. Ceci dit, la bibliothèque de jeux de Nintendo offre une variété de titres adaptés à tous les types de joueurs. Avec une carte cadeau Nintendo Switch ou sur des places de marché numériques comme Eneba, vous pouvez également acheter de nombreux jeux moins chers. La Nintendo Switch peut sembler être une moins bonne affaire que ses concurrentes, mais en vérité, c’est un petit bijou fabuleux.