Projet Caviar : Google planche sur de nouveaux codecs audio et vidéo open source

Google planche sur de nouveaux codecs audio et vidéo open source, afin d’offrir une alternative aux codecs Dolby.

L’Alliance for Open Media lancera une nouvelle marque pour promouvoir une expérience audio-vidéo libre de droits sur le matériel grand public, ce que Google a déjà réalisé avec le codec AV1 récemment adopté. Dolby devrait-il s’inquiéter de la nouvelle entreprise ?

Google a un plan pour concurrencer les normes les plus récentes et les plus populaires pour les contenus audio et vidéo contrôlés par Dolby, et il est connu en interne sous le nom de « Project Caviar ». Lors d’une présentation tenue à huis clos pour les fabricants de matériel, Caviar a été décrit comme un moyen de créer un « écosystème plus sain et plus large » pour des expériences médiatiques premium sans redevances.

Le projet Caviar implique l’Alliance for Open Media déjà établie, un partenariat entre certaines des plus importantes sociétés de technologie et de médias (Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Netflix, Nvidia, Samsung) et Google lui-même, promouvant l’adoption de l’open source et de la redevance -des codecs audio-vidéo gratuits comme AV1.

Le Dolby n’a jamais été mentionné lors de la réunion confidentielle, et pourtant Google semble avoir une fois de plus ciblé la société de San Francisco et ses technologies propriétaires. Project Caviar devrait apporter une alternative gratuite à l’audio spatial 3D (c’est-à-dire Dolby Atmos) et à la propre norme HDR de Dolby pour des expériences visuelles riches en couleurs (Dolby Vision).

Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont essentiellement devenus la norme pour la consommation multimédia haut de gamme, soit via un service de streaming comme Netflix, soit dans le créneau de la vidéo domestique avec les versions Blu-ray et les appareils de cinéma maison. Le prix final de chacun de ces produits comprend une redevance que les entreprises paient à Dolby, pour inclure un son surround de nouvelle génération et des couleurs à plage dynamique élevée dans leur contenu.

Project Caviar s’efforce de réduire les frais susmentionnés, tout en obtenant le soutien des fabricants de matériel en même temps. Grâce à son service de streaming vidéo omniprésent sur YouTube, Google a déjà obtenu d’excellents résultats dans ce domaine avec une prise en charge matérielle étendue du codec vidéo AV1, et maintenant la société prévoit de réessayer avec la technologie la plus récente de Dolby.

Contrairement à AV1 et aux « guerres des codecs » des dernières années, cependant, cette fois, il ne semble pas être question d’une toute nouvelle technologie audio ou vidéo : Project Caviar adopterait des codecs déjà existants pour le contenu HDR et son surround tout en apportant un nouvelle marque reconnaissable par le consommateur sur le marché en même temps.