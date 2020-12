Super Nintendo World ouvrira ses portes le 4 février 2021

L’ouverture du Super Nintendo World a été officiellment fixée au 4 février 2021 par Universal Studios Japan.

Universal Studios Japan a annoncé la date d’ouverture de son espace sur le thème Nintendo tant attendu. La zone Super Nintendo Land ouvrira au parc à thème d’Osaka le 4 février 2021.

C’est en fait un peu plus tôt que prévu. Il y a peu, Nintendo a annoncé que le projet ouvrirait au printemps. Un café à thème et une boutique de produits dérivés ont déjà ouvert dans le parc Universal Studios Japan.

L’USJ et Nintendo ont également fourni des détails sur ce qui sera certainement l’une des attractions phares du parc: des montagnes russes sur le thème de Mario Kart. Il est logé dans un château de Bowser reconstruit et utilise la technologie de RA et de projection mapping, avec des coureurs portant des casques AR en forme de casquette de Mario:

Bloomberg a eu un premier aperçu de Super Nintendo World, y compris le manège de Mario Kart, et a noté que le parc allait être encore agrandi avec une zone sur le thème de Donkey Kong:

Les voitures ont des volants et plusieurs véhicules peuvent courir les uns à côté des autres, mais il semble que le trajet lui-même se fasse sur des rails. Il n’est pas garanti que vous gagniez la course, il y a un élément consistant à lancer des power-ups à partir de boîtes d’objets, et l’expérience sera différente à chaque fois que vous roulerez, explique USJ.

Le parc dit qu’il travaille avec les responsables de l’administration de la santé pour assurer un environnement sûr pour les visiteurs et le personnel, et fonctionne actuellement à une capacité de 50 pour cent. Les cas de Covid-19 ont récemment augmenté à Osaka, avec un nombre record de 490 tests positifs atteints en une journée la semaine dernière. Le Japon a toutefois largement évité les mesures de confinement strictes à ce jour, s’appuyant sur la recherche des contacts et le port de masque quasi universel pour atténuer l’impact de la pandémie.

L’ouverture de Super Nintendo World sera étroitement surveillée en tant que modèle pour l’industrie des parcs à thème, durement touchée par le Covid-19. La semaine dernière, la Walt Disney Company a annoncé son intention de licencier 32 000 employés, principalement dans sa division des parcs.