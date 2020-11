Super Nintendo World : la construction du parc Nintendo est quasiment terminée

La construction du parc Super Nintendo World Japan, dont l’ouverture est prévue pour le printemps 2021, est pratiquement achevée.

Super Nintendo World à Universal Studios Japan était censé ouvrir ses portes juste avant les Jeux olympiques cette année. Malheureusement, la pandémie a forcé le report de ces deux événements, mais le parc est sur le point de commencer à accueillir des visiteurs au printemps prochain, et cela semble assez incroyable.

Universal Studios Japan a inauguré le parc à thème Nintendo en juin 2017, et nous en avons entendu davantage sur l’expérience d’être dans un jeu vidéo réel plus tôt cette année. Il y avait même un clip vidéo pour l’attraction; un morceau accrocheur de Galantis avec Charli XCX.

Une photo du Saneki News montre le parc dans toute sa splendeur. Les gens entrent en bas à gauche en traversant le château de Peach. Une fois à l’intérieur, ils peuvent choisir une multitude de divertissements sur le thème de Nintendo, y compris un Mario Kart grandeur nature où quatre personnes s’affrontent. Les pilotes reçoivent également des casques AR pour les rapprocher encore plus d’un jeu vidéo totalement immersif. D’autres activités incluent le karting plus «adapté aux enfants» et la possibilité de s’installer sur le dos de Yoshi.

Le parc comprendra des bracelets sur le thème des personnages de Nintendo appelés «Power Up Bands» qui fonctionnent avec une application pour smartphone, offrant des «expériences interactives» telles que la collecte de pièces numériques, la lutte contre les boss et la compétition avec d’autres. L’application comprend également une carte aérienne de l’emplacement, et les visiteurs peuvent créer des profils et débloquer des accomplissements.

Visiter le parc à son ouverture signifie voyager au Japon, mais la bonne nouvelle est que d’autres Super Nintendo World sont en cours de construction aux États-Unis. Les studios Universal d’Hollywood de Los Angeles obtiendront sa version entre 2021 et 2022, tandis que Mario et ses amis arriveront à Universal Orlando Resort en 2023.