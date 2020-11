Le système d’exploitation Windows a 35 ans !

Il y a 35 ans, le 20 novembre plus exactement, Microsoft lançait la première version de son système d’exploitation Windows.

Il y a 35 ans, le 20 novembre plus exactement, Windows 1.0 livrait et marquait la première version du vénérable système d’exploitation qui réunissait une interface graphique et MS-DOS. Windows a certainement beaucoup changé au cours des 35 dernières années, et l’actuel Windows 10 est presque méconnaissable par rapport à Windows 1.0. Cependant, pour toutes les modifications que le système d’exploitation a subies, chaque version de Windows peut être retracée à Windows 1.0.

Windows 1.0 a été dirigé par le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, inspiré par Visi On de VisiCorp, un système d’exploitation de courte durée basé sur l’interface graphique pour les ordinateurs IBM. Windows 1.0 a introduit une interface utilisateur graphique sur MS-DOS et apporté des icônes conviviales à Windows, qui sont depuis devenues un pilier du système d’exploitation. Alors que la réception de Windows 1.0 était au mieux tiède en novembre 1983, son importance pour l’avenir de la gamme Windows est incontestable.La version 1.0 fut annoncée par Microsoft en novembre 1983. Il fallut attendre la version 1.02 (en 1986) pour voir les premières versions internationales, incluant les configurations de claviers européens, écrans supplémentaires et imprimantes.

Windows 1.0 a posé les bases de la série extrêmement réussie de Windows 3.0 / 3.1x, ainsi que du Windows 95 qui a suivi. Windows 1.0 a également marqué l’arrivée de composants tels que la calculatrice et le panneau de configuration, qui ont été dans toutes les versions de Windows depuis.

De Windows 1.0 à Windows 10, nous avons vu l’évolution des caractéristiques de Windows telles que le bouton Démarrer, les icônes cliquables, la barre des tâches et le menu Démarrer, pour n’en nommer que quelques-uns.