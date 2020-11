Megan Is Missing : comment regarder le film en streaming VF

Comment regarder en streaming le film d’horreur américain « Megan is Missing » en Français sur internet ? Voici la réponse.

Le film d’horreur de 2011 « Megan is Missing » est la dernière obsession de la culture pop de TikTok, et les gens qui regardent le film le qualifient de « traumatisant » ou disent qu’ils « ne pouvaient même pas le finir ».

Le film, qui a été écrit, réalisé, monté et coproduit par Michael Goi, a été réalisé sous la forme d’un found footage qui suit l’enlèvement d’une adolescente, Megan. Le film controversé a suscité des critiques dans le passé pour sa violence et sa sexualisation de ses protagonistes adolescents et, comme l’a rapporté Entertainment Weekly, a été interdit en Nouvelle-Zélande.

Désormais, les utilisateurs de TikTok revivent l’expérience de visionnage et publient leurs réactions sur l’application. Le hashtag #meganismissing compte plus de 83 millions de vues.

On ne sait pas très bien pourquoi «Megan is Missing» connaît une renaissance en 2020, mais il n’est pas rare que des artefacts culturels des décennies passées deviennent populaires sur TikTok, favorisé par la génération Z.

De quoi ça parle ?

« Megan is Missing » a lieu dans les jours précédant l’enlèvement de l’adolescente Megan Stewart (Rachel Quinn), et suit son amie Amy (Amber Perkins) alors qu’elle enquête sur la disparition de Megan. Le film se concentre sur le danger des discussions en ligne anonymes. Megan disparaît après avoir discuté avec un homme du nom de Josh qui prétend être âgé de 17 ans, dit qu’il ne peut pas montrer son visage parce que sa webcam est cassée et ne se présente pas à une fête où lui et Megan étaient censés se rencontrer.

Le film, tourné en 2007, a été repris par le distributeur Anchor Bay et sorti en 2011. Bien que l’histoire qu’il raconte soit fictive, il a été commercialisé comme étant basé sur de vrais événements et a été approuvé par Marc Klaas, dont la fille de 12 ans a été enlevé et tué en 1993, a rapporté le Guardian. Le réalisateur Michael Goi a déclaré dans une interview à Indie Film Nation qu’il «voulait faire un film sur ce sujet» pour mettre en garde le public et qu’il pensait qu’il était important de «faire passer le mot».

Regarder le film en streaming

Megan is Missing n’est pas actuellement diffusé en streaming sur Netflix. Malheureusement, et ne fait pas partie de la programmation d’Amazon Prime. Cependant, vous pouvez louer le film chez Amazon pour 1,99 $.

L’autre possibilité est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».