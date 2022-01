Haikyuu : L’animé le plus motivant au monde

Haikyuu ! suit l’histoire de Hinata Shoyo, un jeune homme qui, inspiré par le mythique joueur de volley-ball « Le Petit Géant », décide de jouer et de devenir comme lui, un joueur puissant qui triomphe malgré sa taille. Au prix de nombreux efforts, il s’entraîne dans son école, jusqu’à ce qu’il parvienne à former une équipe avec laquelle il affrontera l’école Kitagawa Daiichi lors de son premier tournoi. L’habile Tobio de Kageyama bat Hinata et son équipe, amorçant une grande rivalité qui devra prendre fin dans les années à venir, lorsqu’ils se rencontreront au club de volley-ball du lycée Karasuno, où le petit géant a autrefois étudié.

L’intrigue peut être géniale, mais si les personnages qui la mettent en scène ne sont pas bons, tout finit par être raté. Heureusement, ce n’est pas le cas de Haikyuu, qui rend tout ce qui précède crédible parce que ses personnages expriment bien leurs idées, leurs pensées, leurs talents, leurs scènes et leurs personnalités. Les protagonistes de cette histoire sont au nombre de deux : Kageyama, un meneur de jeu talentueux, et Hinata, petite, manquant de technique mais passionnée. Le contraste entre cette paire est remarquable. Mais ensemble, avant d’être des rivaux, ils finissent par former un duo très puissant, dont la seule raison de fonctionner est, ni plus ni moins, que la passion pour quelque chose. Vers le volley-ball. Parce qu’en rien les deux ne s’entendent, à quel point ils sont différents ; seul l’amour de quelque chose les unit et c’est ainsi qu’ils vont bien. Ils forment une relation qui n’est pas seulement agréable, mais aussi drôle.

Haikyuu ! ! C’est extraordinaire pour tous ceux qui connaissent ce sport ou qui s’y intéressent. Haikyuu peut être, avec simplicité, un bon cours théorique et « stratégique » de volley-ball, passionnant pour ses joueurs. La quantité de techniques, d’idées, de procédures et, je le répète, de stratégies, est énorme. Énorme, mais pas fatigante. Il est, au contraire, fascinant de comprendre comment fonctionne réellement le volley-ball. Le comprendre, voir le large éventail de « qualités » dont on dispose, se sentir excité et apprendre. L’anime sait bien développer le volley-ball avec absolument tous ses aspects, montrant au spectateur ses nombreuses merveilles, tout en transmettant un certain enthousiasme.

Personnages

Il y a quelque chose que cette série fait très bien et que très peu d’anime sportifs font : montrer et développer profondément même les personnages secondaires, y compris ceux de l’équipe adverse qui perdent facilement contre les protagonistes. Ce n’est pas qu’ils consacrent quelques secondes de dialogue ou quelques mots, ils peuvent consacrer des chapitres entiers à ces personnages. Avec cela, ce qu’ils font, c’est explorer les inspirations et les personnalités de ces personnages secondaires, en montrant combien ils ont essayé ou ce qu’ils doivent améliorer en tant que personnes pour enfin progresser dans le volley-ball. Ainsi, aucun personnage ne semble jetable et, bien qu’il s’agisse d’un personnage très secondaire, il est considéré comme une personne réelle avec ses propres rêves et objectifs.

Narration

En termes d’intrigue, il s’agit de la même structure que la grande majorité des porte-parole : phase d’entraînement et d’amélioration des personnages dans différents aspects et, immédiatement après, le tournoi du sport correspondant. Cette structure est utilisée à son maximum dans ledit anime. Je dis cela pour plusieurs raisons : la première est qu’ils répartissent bien les temps de chaque partie, sans donner l’impression qu’il y a plus d’une que d’une autre ; la deuxième est que l’équilibre entre l’action et le drame du développement des personnages est cohérent avec chaque partie, c’est-à-dire que dans l’entraînement un peu plus de temps est consacré à la croissance des personnages sans négliger l’action et le tournoi est consacré davantage à cela sans négliger l’autre.