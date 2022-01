La théorie du monde étonnant de Gumball : Un Youtuber découvre la vérité derrière la série

Cela fait 6 mois que la fin de l’Amazing World of Gumball nous a laissé avec un gros point d’interrogation dans la tête. Beaucoup ont parfaitement compris dès la première minute ce qui se passait, tandis que d’autres ont dû se résoudre à regarder des épisodes spécifiques de la série pour comprendre. La vérité est que la fin du Monde incroyable de Gumball a laissé beaucoup de doutes car l’idée du « Vide » nous a fait nous demander s’il s’agissait d’une défaillance du système, peut-être d’une sorte de « déchet » interdimensionnel comme mentionné ou peut-être du créateur de la série.

Le vide a son propre esprit

La théorie de l’Amazing World of gumball commence par souligner qu’avant l’apparition de l’univers de Gumball, il n’y avait que de l’électricité statique dans un endroit appelé « The Void ». Cette entité est censée être un être doté d’un esprit propre, qui a reçu des personnages issus de projets rejetés.

C’est pourquoi il a décidé de créer un monde fictif dans lequel habiteraient toutes ces animations, auxquelles il donnerait des aventures pour former une série. Il a associé Gumball et Darwin comme personnages principaux et leur a donné un faux souvenir et une fausse vie.

L’animation dans le Monde merveilleux de Gumball

Pour comprendre certains points futurs, il faut savoir que dans le programme pilote, il était prévu que la série tourne autour d’un groupe de personnages animés rejetés pour d’autres séries. Tous ces derniers vivraient ensemble dans un centre correctionnel afin de remédier à leurs défauts. Finalement, certaines modifications ont été apportées aux personnages, mais même dans la série originale, nous pouvons jeter un coup d’œil à ces dessins.

Le vide ne contrôle pas les personnages

Bien que « The Void » ait le contrôle sur les aventures qui se déroulent à Elmore, il ne peut pas en faire autant avec les personnages et nous le découvrons dans le chapitre « The Vegetables ». Dans ce chapitre, Darwin et Gumball décident de ne plus vivre d’aventures car ils sont fatigués de mettre leur vie en danger.

À ce moment-là, une série d’événements étranges commencent à se produire qui incitent les personnages à quitter leur maison et le fauteuil où ils regardent la télévision. Il y a des catastrophes naturelles, des météorites et des démons qui apparaissent chaque fois que le monde vibre.

Elmore est dans le vide

Il y a deux tests cohérents qui confirmeraient cette théorie du Monde incroyable de Gumball . Dans le même épisode de « Los Vegetales », il y a un moment où notre protagoniste essaie de saisir la télécommande, mais à chaque fois qu’il le fait, quelque chose d’étrange est sur le point de se produire.

Gumball essaie plusieurs fois sans succès, mais c’est dans une de ces occasions où les objets à l’extérieur de la maison s’effondrent comme s’ils n’étaient que des décors.

D’autre part, dans l’épisode « Le signal », nous remarquons que le monde de Gumball semble avoir des problèmes de signaux qui les font paraître déformés et sauter des parties du chapitre. C’est un phénomène dont les personnages sont conscients et qui leur semble très étrange.

À la fin du chapitre, Gumball et Darwin entendent aux informations qu’Elmore a des problèmes de satellite. Ils en déduisent que si ce défaut les affecte, c’est parce qu’ils font partie d’un programme. Mais avant qu’ils ne le disent et ne le réalisent, ils sont transportés chez eux et, tout en souriant nerveusement, ils essaient d’oublier ce qui s’est passé.