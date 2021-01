Cartes de voeux 2021 gratuites

Nous sommes maintenant en 2021. Voici comment envoyer à ses proches des cartes de voeux gratuitement par internet.

2020 s’est avérée être une année totalement imprévisible pour nous tous. L’année qui a commencé avec des gens qui ont pris des résolutions drastiques a fini par restreindre tout le monde à l’intérieur de leurs maisons respectives. L’épidémie de COVID-19 nous a tous fait vivre de nouvelles choses comme le travail à domicile pendant plusieurs mois, expérimentant des remèdes maison et des tendances audacieuses en matière de maquillage des yeux. Cette année a également été traumatisante pour la santé mentale de presque tout le monde. Certains sont restés seuls pendant des jours d’affilée, tandis que d’autres ne pouvaient supporter le stress de travailler avec des membres de leur famille. Pas seulement la pandémie, mais 2020 a été marquée par de nombreux incendies, émeutes, manifestations et décès dans le monde. Les gens ont perdu des emplois, des amis et des membres de leur famille. Et si l’année dernière a été assez floue, elle nous a tous appris à être patients, à avoir de l’espoir et à apprendre de nouvelles choses que nous n’avons jamais trouvé le temps autrement.

Maintenant que 2021 est là, il est tant d’être optimiste pour l’avenir. Et étant donné que les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie de tout le monde, pourquoi ne pas envoyer des cartes de voeux de nouvel an à vos amis et à votre famille via WhatsApp, e-mail et autres plateformes sociales ? Ces cartes vous aideront certainement à souhaiter à tous une belle pensée pour cette nouvelle année.

Où peut-on trouver des cartes de vœux gratuites ?

Des sites comme L’Internaute proposent des cartes gratuites à télécharger. Vous pouvez y inscrire votre message et l’heure à laquelle vous souhaiter délivrer le message.

D’autres sites tels que Cybercartes ont opté pour des cartes animées. Vous pouvez choisir le moyen par lequel vous préférer envoyer vos voeux, le tout gratuitement.